عاشور يوجه الدعوة للخطيب لحضور سوبر اليد المصري

وجّه نبيل عاشور رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، الدعوة إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري، لحضور مباراة السوبر لكرة اليد، التي ستقام بين فريقي الأهلي والزمالك، يوم 9 ديسمبر، على ملعب صالة مجمع زايد الرياضي في الفجيرة.

جاء ذلك خلال استقبال محمود الخطيب لنبيل عاشور في مقر النادي الأهلي المصري في القاهرة، بحضور سعود صالح عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، وخالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالأهلي، ورحب الخطيب برئيس الاتحاد الإماراتي لكرة اليد والوفد المرافق له، في إطار العلاقات الوطيدة التي تربط الأهلي بالمؤسسات الرياضية داخل مصر وخارجها.

وقام وفد اتحاد الإمارات لكرة اليد، بتوجيه الدعوة لمحمود الخطيب، لحضور مباراة السوبر المصري لكرة اليد بين فريقي الأهلي والزمالك، وأشاد محمود الخطيب بالعلاقات الوطيدة التي تجمع كلاً من الإمارات ومصر، وبالجهود الكبيرة التي تبذل لاستضافة متميزة للمباراة، وقام بإهداء درع وقميص وعلم النادي إلى نبيل عاشور، والذي حرص هو الآخر على إهداء رئيس الأهلي درع الاتحاد الإماراتي.

وأكد نبيل عاشور حرص الإمارات على تنظيم مباراة مميزة تليق بتاريخ وعراقة أكبر ناديين بمصر، وقال مباراة السوبر ستقام وسط احتفالات شعبية، لتزامنها مع احتفالات الإمارات بعيدها الوطني الثاني والخمسين.

وتقام مواجهة السوبر بين فريقي الأهلي بطل الدوري وكأس مصر عن الموسم الماضي، والزمالك وصيف الدوري، وكان الزمالك قد توج بلقب السوبر المصري في الموسم الماضي، والذي أقيم في مصر.

كما قام نبيل عاشور بمشاهدة مباراة قمة الدوري المصري لكرة اليد بين الأهلي والزمالك، والتي انتهت بفوز الأهلي 25 مقابل 24، والتي تعتبر بروفة قوية للقاء الفريقين في السوبر.

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