دبي تستضيف كونغرس ومنتدى الملاكمة 8 ديسمبر

يعقد الكونغرس الدولي للملاكمة مؤتمره السنوي في دبي، خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر، وهي المرة الأولى التي يعقد في منطقة الخليج، ويقام في فندق جميرا بيتش على مدي يومين، بحضور الهيئة الإدارية الرئيسة للاتحاد الدولي، بحضور عمر كريمليف رئيس الاتحاد، والأمين العام والرئيس التنفيذي لـ IBA كريس روبرت، وسينتخب الكونغرس عضواً واحداً في مجلس الإدارة من الأمريكتين، إضافة للتصويت على تعديلات الدستور.

وتم تأكيد حضور مجموعة من الملاكمين وخبراء الصناعة، كجزء من برنامج المنتدى العالمي للملاكمة، الذي يركز على الرياضيين، وسيشمل هذا البرنامج ليلة أبطال IBA للأبطال، وفي الحدث الرئيس، يواجه البطل الأولمبي الروسي، ألبرت باتيرجازييف، الكوبي لازارو ألفاريز بطل العالم ثلاث مرات، في فئة 60 كغم.

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