دوري أبطال أوروبا.. تعادل يونايتد وسداسية أرسنال وهدف تاريخي لراموس أبرز ملامح الجولة الخامسة



ألقى الهولندي إيريك تن هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم باللوم على دفاع فريقه في التعادل 3-3 مع مضيفه جالطة سراي التركي وتأزم موقف الفريق في دوري أبطال أوروبا قبل مباراته الأخيرة في المجموعة أمام بايرن ميونخ الألماني.

وتجمد رصيد "يونايتد" عند 4 نقاط في المركز الأخير بالمجموعة الأولى بفارق نقطة واحدة خلف كوبنهاجن الدنماركي وجالطة سراي التركي، اللذين يلتقيان في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة.

وأعرب تن هاج عن سعادته بأداء الفريق لكنه انتقد الأخطاء الدفاعية التي جعلت تأهله للدور الثاني (دور الـ16) مرهونا بالفوز أولا على بايرن ميونخ وتعادل الفريقين الآخرين بالمجموعة سويا.

وقال هاج: "كنا قريبين من الفوز ثم خسرنا نقطتين. كان يتعين الحصول على النقاط الثلاث كاملة. لعبنا بشكل جيد للغاية. تحية كبيرة للفريق، ولكن لابد لي من انتقادهم، وانتقادنا كطاقم تدريب وأنا كمدرب. لا ندافع بشكل جيد. نتقدم 3-1 ولا يمكننا تحمل الأخطاء التي نرتكبها، لأن ذلك يصنع الفارق.. لا يمكن أن تحدث هذه الأخطاء في دوري الأبطال. عليك أن تتعلم من تلك الأخطاء".

وفي المباراة الثانية بالمجموعة، حرم كوبنهاجن مضيفه بايرن ميونخ من تمديد الرقم القياسي الخاص بعدد الانتصارات المتتالي في دور المجموعات بدوري الأبطال، ليتوقف عند 17 انتصارا متتاليا بعد انتهاء المباراة في ميونخ بالتعادل السلبي.

وبخلاف هذا الرقم القياسي، كان بايرن فاز قبل هذه المباراة بآخر 6 مباريات خاضها على ملعبه في مختلف البطولات وبلغ متوسطه التهديفي فيها أكثر من 4 أهداف للمباراة الواحدة، ولكنه فشل في هز الشباك مساء أمس.

وأسفرت مباريات الأمس في هذه الجولة عن انضمام أرسنال الإنجليزي وآيندهوفن الهولندي لقائمة المتأهلين على دور الـ16 بالبطولة.

واجتذب الفوز الكبير لأرسنال على لانس الفرنسي 6-0 اهتماما كبيرا نظرا لأنها المرة الأولى في تاريخ دوري الأبطال التي تأتي فيها الأهداف الستة عبر 6 لاعبين مختلفين بمباراة واحدة.

وفي المباراة الأخرى بنفس المجموعة، كان هدف واحد كافيا لاجتذاب الاهتمام؛ حيث سجل المدافع الإسباني الشهير سيرخيو راموس الهدف الأول لفريقه أشبيلية الإسباني، الذي خسر أمام آيندهوفن 2-3.

وبهذا الهدف، أصبح راموس (37 عاما و244 يوما) أكبر لاعب إسباني يسجل هدفا في مباراة بدوري الأبطال متفوقا على مواطنه السابق بدرو رودريجيز الذي سجل هدفا وسنه 36 عاما و89 يوما، كما تشير الإحصائيات إلى أن هدف راموس حمل رقم (10 آلاف) في تاريخ أهداف دوري الأبطال منذ إقامتها بشكلها الحالي في 1992.

وفرضت التعادلات نفسها بقوة على المباريات التي أقيمت أمس بهذه الجولة.

وإلى جانب تعادل جالطة سراي مع مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ مع كوبنهاجن، تعادل بنفيكا البرتغالي مع انتر ميلان الإيطالي 3-3 وريال سوسييداد الإسباني مع ريد بول سالزبورج النمساوي سلبيا بالمجموعة الرابع وسبورتنج براجا البرتغالي مع يونيون برلين الألماني 1-1 في المجموعة الثالثة التي شهدت أيضا فوز ريال مدريد الإسباني على نابولي الإيطالي 4-2. وبهذا، انتهت 5 من المباريات الـ8 التي أقيمت أمس بالتعادل.

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