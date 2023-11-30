الوصل يكتسح جوائز الأفضل لشهر نوفمبر نتيجة تصويت الجمهور

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، أسماء الفائزين بجوائز الأفضل لشهر نوفمبر الجاري، في دوري أدنوك لكرة القدم للمحترفين موسم 2023 - 2024، بعد حصدهم أعلى الأصوات، نتيجة تصويت الجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، لمدة 24 ساعة.
وتفوق فابيو ليما، لاعب الوصل في فئة أفضل لاعب، على كل من؛ زميله في الفريق كايو كانيدو، وسيكو بابا لاعب البطائح، وعمر خربين لاعب الوحدة، وألكسندر ميركل لاعب حتا، وتفوق خالد السناني، حارس مرمى الوصل، على كل من؛ فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس، وإبراهيم عيسى حارس البطائح.
كما تفوق ميلوش ميلوييفيتش، مدرب الوصل على كل من ميريل رادوي مدرب البطائح، وداركو ميلانيتش مدرب بني ياس.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN30112023000110011019ID1107517887
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.