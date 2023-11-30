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الوصل يكتسح جوائز الأفضل لشهر نوفمبر نتيجة تصويت الجمهور

11/30/2023 3:00:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، أسماء الفائزين بجوائز الأفضل لشهر نوفمبر الجاري، في دوري أدنوك لكرة القدم للمحترفين موسم 2023 - 2024، بعد حصدهم أعلى الأصوات، نتيجة تصويت الجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، لمدة 24 ساعة.

وتفوق فابيو ليما، لاعب الوصل في فئة أفضل لاعب، على كل من؛ زميله في الفريق كايو كانيدو، وسيكو بابا لاعب البطائح، وعمر خربين لاعب الوحدة، وألكسندر ميركل لاعب حتا، وتفوق خالد السناني، حارس مرمى الوصل، على كل من؛ فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس، وإبراهيم عيسى حارس البطائح.

كما تفوق ميلوش ميلوييفيتش، مدرب الوصل على كل من ميريل رادوي مدرب البطائح، وداركو ميلانيتش مدرب بني ياس.


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