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(كاف) يدشن رابطة الأندية الأفريقية رسمياً

11/30/2023 3:00:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تدشين رابطة الأندية الإفريقية رسمياً، مع اختيار كينيا مقر رئيسياً لها.

وقال الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس كاف في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس بالعاصمة المصرية القاهرة،إنه تم تدشين الرابطة رسمياً خلال اجتماع جري اليوم واعتماد لائحة النظام الأساسي.

وأقرت الجمعية العمومية للرابطة اليوم انتخاب هيرسي سعيدو، رئيس نادي يانج أفريكانز التنزاني، كرئيس لرابطة الأندية الأفريقية، بجانب إختيار جيسكا ماسونج من كايزرشيفز الجنوب أفريقي كنائب أول، ورئيس نادي أكوا يونايتد النيجيري كنائب ثان.

وتواجدت أندية الأهلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي والهلال السوداني وريال باماكو المالي ويانج افريكانز التنزاني ولوتو البنيني وأكوا يونايتد النيجيري وكايرز تشيفز الجنوب إفريقي ومينياما الكونغولي في عضوية المكتب التنفيذي للرابطة.

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