الأهلي يمطر شباك أبها بسداسية نظيفة بالدوري السعودي

(MENAFN
- Al-Bayan)
اكتفى الأهلي بستة أهداف فقط، خمسة منها في الشوط الأول، في فوزه 6-صفر على مضيفه أبها في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الخميس.
وبعد فترة سجال بين الفريقين في بداية الشوط الأول، هيمن الأهلي على اللقاء وسجل جابرييل فيجا هدفين وفراس البريكان مثلهما وهز فرانك كيسي الشباك مرة واحدة قبل الاستراحة.
وقالت رابطة الدوري إنها المرة الأولى التي يحرز فيها الأهلي خمسة أهداف في الشوط الأول في الدوري.
واختتم رياض محرز التسجيل في الشوط الثاني ليرتفع رصيد فريقه إلى 30 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أبها عند 13 نقطة في المركز 15.
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