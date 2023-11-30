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الأهلي يمطر شباك أبها بسداسية نظيفة بالدوري السعودي

11/30/2023 3:00:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


اكتفى الأهلي بستة أهداف فقط، خمسة منها في الشوط الأول، في فوزه 6-صفر على مضيفه أبها في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الخميس.

وبعد فترة سجال بين الفريقين في بداية الشوط الأول، هيمن الأهلي على اللقاء وسجل جابرييل فيجا هدفين وفراس البريكان مثلهما وهز فرانك كيسي الشباك مرة واحدة قبل الاستراحة.

وقالت رابطة الدوري إنها المرة الأولى التي يحرز فيها الأهلي خمسة أهداف في الشوط الأول في الدوري.

واختتم رياض محرز التسجيل في الشوط الثاني ليرتفع رصيد فريقه إلى 30 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أبها عند 13 نقطة في المركز 15.

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