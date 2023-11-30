الاتصال الحكومي للتواصل الفعال

لماذا الاتصال الحكومي في المقام الأول؟ وأين تكمن الرهانات والتحديات؟ ولماذا يجب أن تهتم الدوائر والمؤسسات الحكومية بالاتصال؟ وما هي الشروط والمستلزمات الضرورية لنجاح الاتصال الحكومي؟ وما هي العوائق والأخطاء التي يعاني منها الإعلام الحكومي حالياً؟ ولماذا تعودت الدوائر الحكومية ومختلف المؤسسات على التركيز على إبراز الإيجابيات والتأكيد على الإنجازات وإهمال النقائص والأخطاء والتجاوزات ما أدى ويؤدي في غالب الأحيان إلى فقدان الثقة بين المؤسسات الحكومية والمتعاملين والجمهور.

من هنا تأتي أهمية التفكير في الاتصال الحكومي والتركيز على الاستثمار فيه من أجل التواصل الفعال بين الدوائر والمؤسسات الحكومية والجمهور وفيما بين هذه المؤسسات. فالاتصال يؤدي إلى تبادل المعلومات والأفكار والتجارب وهو أساس التفاهم بين مختلف الأطراف والجهات. فكلما كان موجوداً وقائماً ومبنياً على أسس علمية ومهنية، وكلما كان صادقاً ومسؤولاً وهادفاً وموضوعياً، أدى إلى النتائج المرجوة منه. فالولايات المتحدة الأمريكية كأقوى دولة في العالم تنظم يومياً إيجازاً صحفياً press briefing في كل من البيت الأبيض (مؤسسة الرئاسة) ووزارة الخارجية من أجل إبلاغ الشعب الأمريكي والعالم بأسره بموقفها مما يحدث في العالم.

كما نلاحظ أنه خلال غزو أمريكا للعراق كانت الإدارة الأمريكية تنظم أربعة إيجازات صحفية يومياً، واحد في البيت الأبيض والثاني في وزارة الخارجية والثالث في البنتاغون والرابع في المركز الإعلامي بالسيلية في قطر. وعندما سئل أحد المسؤولين الأمريكيين عن الغاية من هذه الإيجازات والمؤتمرات الصحفية رد قائلاً: «حتى نروي قصة الحرب بأنفسنا وأسلوبنا وحتى لا يرويها آخرون في مكاننا وبدلاً منا». من هنا نلاحظ أن المؤسسة الحكومية مثلها مثل أية مؤسسة أخرى بحاجة إلى اتصال وإعلام وأخبار ومعلومات من أجل تحقيق أهدافها والوصول إلى غاياتها والتواصل الشفاف والصريح والنزيه والمباشر مع الجماهير التي تتعامل معها. وكلما توفرت المعلومات والبيانات كان هناك تفاعل إيجابي من طرف كل الجهات وكلما زاد التفاهم والتناغم والتناسق ما يؤدي في نهاية المطاف إلى إرضاء الجميع وتحقيق التطوير والتنمية والازدهار وبناء صورة المؤسسة ومن ثم سمعتها وبعد ذلك العمل على إدارة هذه السمعة.

فإذا أخذنا المتحدث الرسمي كمثال، نجد أنه في السابق كان العديد من المؤسسات الحكومية يفتقد إلى مثل هذا الشخص الذي يمد مختلف وسائل الإعلام والرأي العام ومختلف المؤسسات الأخرى في المجتمع بالأخبار والمعلومات والبيانات والقرارات التي تتخذها المؤسسة إزاء مختلف القضايا التي تتعامل معها. والمتحدث الرسمي هو لسان حال المؤسسة والعارف بخباياها وآليات صناعة القرار فيها والمطلع على المجتمع واحتياجاته ومشاكله وبذلك فهو مسؤول عن إبلاغ الرأي العام بكل ما تتخذه المؤسسة من إجراءات وقرارات وهي أمور تعتبر حقاً من حقوق الجمهور معرفتها والاطلاع عليها. فالتطورات الهائلة التي يشهدها العالم والمنطقة العربية في مجال الإعلام والاتصال الرقمي والشبكات الاجتماعية عوامل تفرض شفافية التواصل بين المؤسسات الحكومة والجمهور ومختلف المؤسسات الأخرى في المجتمع.

فالبيئة الاتصالية الجديدة تفرض تداول المعلومات والبيانات بدون تعتيم، أو تلاعب، أو تضليل، أو تزييف. لأن هذه الطرق البالية والقديمة أصبحت لا فائدة من ورائها، وأصبحت تؤدي إلى نتائج عكسية تماماً. فالمتحدث الرسمي هو المسؤول عن تسويق المؤسسة الحكومية للجمهور وهو المسؤول عن إيصال المعلومات للطرف الآخر بكل مسؤولية وموضوعية وصدق ونزاهة مما يتطلب منه مواكبة كل صغيرة وكبيرة في مؤسسته لإيصالها للرأي العام.

وهنا يجب الإشارة إلى أن موقع الإدارة أو المؤسسة الحكومية على شبكة الإنترنت يعتبر من أهم الوسائل التي توفر كل ما يحتاجه الجمهور والمتعامل والمؤسسات الأخرى من معلومات وبيانات وقرارات وإحصائيات...الخ. فالمؤسسة الناجحة اتصالياً والتي تعمل على التواصل الشفاف والصريح والمباشر والديمقراطي هي المؤسسة التي توفر كل ما يريده الجمهور والمتعامل من بيانات ومعلومات، بل أكثر من ذلك نهجت بعض الحكومات أسلوباً جديداً في التواصل وهو الحكومة الإلكترونية التي توفر للعملاء إنجاز مئات المعاملات إلكترونياً وخير مثال على ذلك حكومة دبي الإلكترونية.

إذا أخذنا محوراً آخر في الاتصال الحكومي كإدارة الأزمات فهناك أمثلة ناجحة وأخرى فاشلة لا لشيء إلا لأن القائمين على الاتصال أثناء الأزمة لا يحسنون التعامل الناجح والفعال أو يتقنونه جيداً. فهناك بعض المؤسسات الحكومية ينال منها الارتباك والخوف والفوضى بسبب عدم تحكمها في الأسس العلمية والمنهجية للاتصال أثناء الأزمة. وخير مثال على ذلك فشل الحكومة اليابانية في التعامل مع أزمة «فوكوشيما»، وفشل أمريكا في التعامل مع أزمة «كاترينا». فالاتصال أثناء الأزمة له قواعده وأسسه كالصراحة والوضوح والشجاعة على قول الحقيقة وإشراك الإدارة العليا.

فالإدارة العليا لأي منظمة أثناء الأزمات يجب عليها الظهور بمظهر المهتم والمشارك في عملية حل الأزمة وعدم الوقوف مكتوفة اليدين. كذلك يجب تفعيل دور الطرف الثالث. ويقصد بالطرف الثالث هنا الخبراء والمختصون مثل المحامين والمهندسين وغيرهم ممن يستطيعون مد يد المساعدة لحل الأزمة والإصرار على الظهور العلني في موقع الحدث.

فلا بد على الإدارة العليا من إظهار اهتمامها وروح التعاون لحل الأزمة. وتستطيع أي منظمة إبراز هذا الاهتمام عن طريق إشراك بعض الأشخاص المهمين في المنظمة. كما يجب العمل على مركزية الاتصال والتي يجب أن تتحدد في المتحدث الرسمي الذي يعمل على إظهار كيفية تعامل المنظمة مع الأزمة وتوضيح ذلك للعامة. كما يجب التعاون مع وسائل الإعلام. فأثناء الأزمات، عادة ما يكون رجال الإعلام متحمسين ومنفعلين ولا تستطيع أي قوة منعهم من الحصول على المعلومات. فلذلك لا بد على المنظمة من التعامل معهم بطريقة ودية والتعاون معهم لكسب ودهم وتوضيح ما قامت به المنظمة للتعامل مع الأزمة.

كما يجب عدم تجاهل موظفي المنظمة. عادة ما تقلل الإدارات في مختلف المنظمات من قيمة الأزمات وتبذل كثيراً من الجهد للتعامل معها عندما تقع. فالحكمة تقضي بأن تكون الإدارة مستعدة وجاهزة للتعامل مع الأزمة قبل حدوثها. في زمن الشبكات الاجتماعية والعصر الرقمي لا مفر من الاهتمام بالاتصال المؤسسي والاتصال الحكومي حتى تروي المؤسسة قصتها وتعبر عن رأيها وإلا فسيحل محلها آخرون وحينذاك تروى القصة حسب مصالح هؤلاء على حساب المؤسسة. لقد حان الوقت للمسؤولين في المؤسسات الحكومة للتفكير في بناء صورة مؤسستهم وإدارة سمعتها.

* الجامعة الأمريكية في الإمارات