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الجيش الإسرائيلي يؤكد تسلم الجيش الرهينتين المفرج عنهما من قطاع غزة

11/30/2023 3:00:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الجيش الإسرائيلي الخميس تسلمه رهينتين أفرج عنهما من قطاع غزة عبر منظمة الصليب الأحمر الدولي.

وقال الجيش إنه من المتوقع تسلم الصليب الأحمر مزيدا من الرهائن الإسرائيليين "في الساعات القليلة المقبلة".

وأضاف مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن الرهينتين اللتين تم تسلمهما هما ميا شيم (21 عاما) التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية وعاميت سوسانا (40 عاما)".


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