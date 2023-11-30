تعاون بين «أكاديمية أنور قرقاش» ومؤسسة البحوث الاستراتيجية ومعهد الدراسات السياسية بباريس

تواصل أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، المركز الأكاديمي والدبلوماسي الرائد عالمياً في أبوظبي، تعزيز مكانتها الدولية بوصفها مركزاً عالمياً للتميز الدبلوماسي، عبر مذكرات تفاهم استراتيجية، حيث وقعت مؤخراً مذكرات تفاهم مع مؤسستين مرموقتين في فرنسا، هما مؤسسة البحوث الاستراتيجية (FRS)، ومعهد الدراسات السياسية بباريس (Sciences Po).

ويشكّل هذا التعاون الاستراتيجي مرحلة مهمة للأكاديمية، حيث تهدف من خلاله إلى تعزيز فرص تبادل المعرفة والخبرات عبر مجالات متنوعة، تشمل الدراسات والبحوث والبرامج الأكاديمية والتدريبية.

كما يعكس التزام الأطراف المتبادل بالنمو والتطوير، مع التركيز على تبادل الأفكار والأوراق البحثية والدراسات في المجالات ذات الصلة، إلى جانب ذلك، تمهد الاتفاقيات الطريق لاستكشاف أوجه التعاون المشترك من خلال تنسيق وتنفيذ البرامج والمبادرات والفعاليات المختلفة.

ويبرز تفاني أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في التميز من خلال الجهود المتضافرة لتبادل الخبرات التنظيمية ضمن مختلف المشاريع. وتمتد روح التعاون إلى ما هو أبعد من سياق الاتفاقيات، حيث تحظى الأطراف المعنية بفوائد متبادلة من خلال تنظيم اجتماعات وزيارات وندوات هادفة حول مواضيع ذات اهتمام مشترك.

وتجسد هذه المبادرات الاستراتيجية التزام الأكاديمية بتعزيز التفاهم بين الثقافات، حيث توفر للطلبة إمكانات التعرّف إلى مجموعة متنوعة من وجهات النظر والفنون الدبلوماسية، وإعدادهم لمواكبة وفهم تعقيدات المشهد الدولي.

ومع استمرار أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في تعزيز حضورها العالمي، فإن هذه الشراكات الاستراتيجية تعد بمثابة شهادة على دورها كمحفز للتعاون الدولي وتبادل المعرفة. ويؤكد نهج التفكير المستقبلي الذي تتبعه الأكاديمية دورها المحوري في تشكيل مستقبل العلاقات الدبلوماسية، وتجاوز الحدود، والإسهام في خلق مشهد عالمي أكثر ترابطاً وانسجاماً.

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