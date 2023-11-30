دوائر ومؤسسات الدولة تحتفي بعيد الاتحاد 52

احتفلت دوائر ومؤسسات وجامعات بعيد الاتحاد الثاني والخمسين للدولة من خلال فعاليات متنوعة جسدت المناسبة، وعبرت عن الفخر والاعتزاز بالإنجازات التي تحققت منذ قيام الدولة.



قال معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الرئيس الأعلى للجامعة: «إن قيادتنا الرشيدة واصلت البناء على إنجازات الآباء والأجداد لتكون الإمارات شعلة رائدة تنير الطريق للعالم بأسره نحو مفاهيم المحبة والإخاء التي تسهم في بناء دولة قوية قائمة على أسمى مبادئ التقدم في الريادة والعطاء».

وأضاف معاليه خلال احتفال جامعة الإمارات بعيد الاتحاد الثاني والخمسين للدولة: يسعدنا أن يتوافق احتفالنا هذا بعيد الاتحاد الـ52 لدولتنا مع استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «كوب 28».

وقال معاليه: «نعتز ونفتخر بمرور 52 عاماً من الرخاء والنماء في ظل قيادتنا الرشيدة التي واصلت البناء على إنجازات الآباء والأجداد لتكون الإمارات شعلة رائدة تنير الطريق للعالم بأسره نحو مفاهيم المحبة والإخاء التي تسهم في بناء دولة قوية قائمة على أسمى مبادئ التقدم في الريادة والعطاء».

فعاليات

وتخلل احتفال الجامعة بعيد الاتحاد مشاركات متنوعة وعروض قدمتها فرق عسكرية وخيالة، وفرقة حربية،، وكان لمشاركة الطلاب دور محوري في الاحتفال، حيث ألقوا قصائد شعرية تغنت بحب الوطن وتاريخه العريق، معبرين عن مشاعرهم الوطنية الفياضة. وعززت المسابقات المتنوعة، التي أدارها الطلبة، من روح التفاعل والسعادة بين الحضور، عبروا من خلالها عن حبهم وولائهم للوطن.

«دبي للإسعاف»

ونظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف احتفالاً بالمناسبة تحت شعار «رحلة نحو غدٍ مستدام» بحضور مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي للمؤسسة، ومسؤولي المؤسسة وموظفيها.

وقال مشعل جلفار في كلمته خلال الاحتفال: «نبدأ حفلنا اليوم بمبدأ صاغه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حين قال: «كل عام يمر يؤكد أهمية العمل بروح الفريق الواحد والوطن الواحد.. العمل من أجل ترسيخ الاتحاد».

وأكد أن الإنسان هو المحور الأول للاستدامة، فهي ليست عاماً، بل هي وجهة أساسها استدامة النجاح والأخلاق والقيم واستدامة الأوطان ونماؤها ونهوضها.

وأضاف جلفار: «نفاخر أننا أبناء زايد، ولدنا من عمق الصحراء على أسس التسامح والسلام والخير، جذورنا صلبة ضاربة في الأرض ممتدة للسماء تشبه طموحاتنا».

مكتبة محمد بن راشد



ونظمت مكتبة محمد بن راشد فعاليات تضمنت مجموعة متنوعة من الأنشطة والعروض الترفيهية والورش والأمسيات الشعرية المخصصة لجميع أفراد العائلة.

وشهد الاحتفال مشاركة واسعة وحضوراً كبيراً من الأطفال والعائلات، الذين أشادوا بالجهود الكبيرة التي تبذلها مكتبة محمد بن راشد لتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ القيم بين الأجيال الجديدة، بما يتماشى مع روح الاتحاد ويجسد تاريخ الدولة ويدعم الترابط الأسري والمجتمعي.

وتضمنت الاحتفالية عدة فعاليات مميزة، هي دكان الخور، وجمع اللآلئ، ومزرعة الحيوانات الأليفة، وفقرة الصقار، وتصميم البرقع، إضافة إلى صناعة الدمى الشعبية، وفن الزخرفة النافرة، والطباعة على الخشب، وصناعة حقائب صديقة للبيئة، وصناعة الدخون، وفن الليوا، والعرس الإماراتي.

شرطة رأس الخيمة

واستكملت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة استعداداتها الأمنية من خلال تكثيف وجودها في كل الأماكن والمرافق العامة، ومواقع الاحتفال بعيد الاتحاد، ونقاط تجمع وتجمهر الجماهير، فضلاً عن تكثيف وجود الدوريات المرورية لتسهيل انسيابية حركة السير والمرور، وتجنب الازدحام والاختناقات المرورية في جميع طرق الإمارة الداخلية والخارجية.

ودعت القيادة العامة للشرطة كل أفراد الجمهور من المواطنين والمقيمين إلى الحضور والمشاركة ضمن فعاليات مسيرة عيد الاتحاد 52، التي ستنطلق من كورنيش القواسم في الإمارة، مساء اليوم في تمام الساعة الرابعة عصراً، بمشاركة مختلف وحدات الشرطة العسكرية، والدفاع المدني، والإسناد الميداني، وموسيقى الشرطة، وممثلي الجهات والمؤسسات الحكومية والمحلية، وجميع أعيان ومجتمع رأس الخيمة.



وأكدت الشرطة أن عيد الاتحاد فرصة لاستذكار مواقف ومآثر مؤسسي الاتحاد وإنجازاتهم المثمرة الملهمة والخالدة، من خلال إبراز القيم التاريخية والتراثية والثقافية ونشر وترسيخ الوعي الوطني بين أبناء الجيل الحالي، بغرس حب الوطن في نفوسهم والتضحية والتفاني والفداء من أجله.

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