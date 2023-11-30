نهيان بن مبارك: نعاهد قيادتنا أن نظل جنوداً للوطن

قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش: «إننا في يوم الشهيد نترحم على شهدائنا الأبرار الذين هم المثال والقدوة في البطولة والتضحية، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يسكنهم فسيح جناته، ونعاهدهم على الالتزام الدائم باستدامة جهودنا وعطائنا في كل المجالات للحفاظ على كل المكتسبات الوطنية التي بذلوا دماءهم لحمايتها، ونلتزم أمام قيادتنا الرشيدة بأن نظل جنوداً للوطن في كل المجالات لكي تظل الإمارات في عزة ورخاء».

جاء ذلك عقب تقدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك كل موظفي وزارة التسامح والتعايش، وعدداً من القيادات الفكرية والمحلية للوقوف دقيقة للدعاء لشهدائنا الأبرار، بحضور عفراء الصابري، مدير عام وزارة التسامح والتعايش.

وأضاف معاليه: «إننا في يوم الشهيد نعبر عن الفخر والاعتزاز بالجهود المخلصة، والمشاعر الوطنية القوية، التي نراها بين جميع أبناء وبنات الوطن وفاءً وعرفاناً لشهدائنا الأبرار، الذين قدموا بدمائهم الطاهرة أوضح دليل في التضحية والفداء في سبيل تحقيق العزة والكرامة لوطنهم الغالي، وكان استشهادهم أبلغ تعبير عن حبهم لوطنهم، والتفافهم حول قيادتهم، وإيمانهم بواجبهم الوطني في حماية الحق الوطني وإقرار السلام».

وأوضح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أنه في يوم الشهيد نتذكر باعتزاز وفخر أسر الشهداء الأبرار بصلابتهم، وقناعتهم بأن الشهيد حي، وأنه نبراس مضيء لشعب الإمارات دائماً، ومبعث عزة وفخار لأهله ووطنه، ومصدر قوة وعزم لأبناء الوطن جميعاً.

وقال معاليه: «إننا في يوم الشهيد نحتفي كذلك بالقيم والمبادئ التي تشكل مسيرة قواتنا المسلحة، وهي قيم الولاء والوفاء وإعلاء الحق، وتوفير الحياة الآمنة للجميع، وتقديم مصلحة الوطن فوق كل شيء، والتصرف بشرف ونزاهة، فشهداء الوطن الأبرار هم التجسيد الحي لكل هذه القيم النبيلة، فتحية لقواتنا المسلحة في يوم الشهيد، ونلتزم جميعاً بأن نرابط معهم وندعمهم، ونعتز بما يمثلونه من قيم راسخة، ومبادئ نبيلة.



وثمن معاليه الجهود المقدرة التي يقوم بها سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، الذي لا يألو جهداً من أجل أسر الشهداء، وتكريم ذكرى أبناء الوطن الذين بذلوا حياتهم من أجل وطنهم وأهلهم وقيمهم السامية.

وأوضح معاليه: «إن حرص القيادة الرشيدة على تعظيم ذكرى الشهيد يأتي عرفاناً بما قدمه الشهداء من تضحيات كبيرة، وهو كذلك تذكرة بالمبادئ الوطنية والإنسانية، التي غرسها في ربوع هذا الوطن المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي تعلمنا منه مبادئ الولاء والانتماء وحب الوطن، والدفاع عن مصالحه، وهي المبادئ والقيم، التي يسير على نهجها صاحب السمو الوالد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله».

وأشار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إلى أن الاحتفال بيوم الشهيد يضع الجميع أمام مسؤولياتهم في الحفاظ على كل المكتسبات التي بذل الشهداء في سبيلها حياتهم الغالية، ليظل ما قدموه صفحة ناصعة في تاريخ الوطن والإنسانية.

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