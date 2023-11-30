عمر بن زايد: دماء شهداء الوطن حافز قوي لأبناء الإمارات

أكد سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية

أن دماء شهداء الوطن الزكية ستظل حافزاً قوياً لأبناء الإمارات من أجل استكمال مسيرة التنمية الريادية للدولة وتعزيز مكانتها بين مصاف الدول المتقدمة، وتأكيد التلاحم والتعاضد حول القيادة الرشيدة.

جاء ذلك حيث شهد سموه أمس مراسم إحياء ذكرى «يوم الشهيد» التي تصادف الثلاثين من نوفمبر من كل عام، تخليداً لتضحيات شهداء الوطن الأبرار، وذلك في مقر ديوان الرئاسة.

وقال سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان في هذه المناسبة: «إن يوم الشهيد مناسبة غالية على قلب كل إماراتي وإماراتية نستذكر فيها تضحيات أبناء الوطن الأبرار الذين جادوا بأرواحهم من أجل رفعة الوطن وسلامة أراضيه».



وتقدم سموه بأسمى آيات التحية والتقدير لأسر الشهداء وللقوات المسلحة درع الوطن الحصين.





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