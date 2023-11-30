عمر بن زايد: دماء شهداء الوطن حافز قوي لأبناء الإمارات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية
أن دماء شهداء الوطن الزكية ستظل حافزاً قوياً لأبناء الإمارات من أجل استكمال مسيرة التنمية الريادية للدولة وتعزيز مكانتها بين مصاف الدول المتقدمة، وتأكيد التلاحم والتعاضد حول القيادة الرشيدة.
جاء ذلك حيث شهد سموه أمس مراسم إحياء ذكرى «يوم الشهيد» التي تصادف الثلاثين من نوفمبر من كل عام، تخليداً لتضحيات شهداء الوطن الأبرار، وذلك في مقر ديوان الرئاسة.
وقال سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان في هذه المناسبة: «إن يوم الشهيد مناسبة غالية على قلب كل إماراتي وإماراتية نستذكر فيها تضحيات أبناء الوطن الأبرار الذين جادوا بأرواحهم من أجل رفعة الوطن وسلامة أراضيه».
وتقدم سموه بأسمى آيات التحية والتقدير لأسر الشهداء وللقوات المسلحة درع الوطن الحصين.
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