«ديوان الرئاسة» يحيي ذكرى «يوم الشهيد»

شهد أحمد بن محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، مراسم إحياء ذكرى «يوم الشهيد» التي تصادف الثلاثين من نوفمبر من كل عام، تخليداً لتضحيات شهداء الوطن الأبرار، وذلك في مقرّ ديوان الرئاسة.

وانطلقت مراسم إحياء «يوم الشهيد» بدقيقة صمتٍ ودعاءٍ لأرواح الشهداءِ، ثم رفع معاليه علم الدولة على سارية ديوان الرئاسة، بالتزامن مع السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ورفع بهذه المناسبة أسمى آيات الشكرِ للقيادة، لما تقوم به من جهودٍ ومبادراتٍ كريمة لرعاية أسرِ الشهداء، وتوفير الحياة الكريمة لأبناء هؤلاء الأبطال، مؤكداً أن يوم الشهيدِ مناسبة وطنية تُرسخ قيّم الولاءِ للقيادةِ الرشيدة والانتماءِ للوطن، والحرص على الدفاع عن سيّادته والتضحية في سبيل مَجدِه وكرامته، داعياً بالرحمة والمغفرةِ لشهداء الوطن، مُجدداً الولاء للقيادة الرشيدة، وراجياً الله تعالى أنْ يحفظ دولة الإمارات ويديم على شعبها نِعم الأمن والخير والازدهار.

حضر مراسم إحياء ذكرى «يوم الشهيد» في «ديوان الرئاسة»، معالي زكي نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من أصحاب السعادة الوكلاء والوكلاء المساعدين، والمستشارين، ومُوظفي الديوان.





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