-->

Friday, 01 December 2023 07:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«ديوان الرئاسة» يحيي ذكرى «يوم الشهيد»

11/30/2023 3:00:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد أحمد بن محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، مراسم إحياء ذكرى «يوم الشهيد» التي تصادف الثلاثين من نوفمبر من كل عام، تخليداً لتضحيات شهداء الوطن الأبرار، وذلك في مقرّ ديوان الرئاسة.

وانطلقت مراسم إحياء «يوم الشهيد» بدقيقة صمتٍ ودعاءٍ لأرواح الشهداءِ، ثم رفع معاليه علم الدولة على سارية ديوان الرئاسة، بالتزامن مع السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ورفع بهذه المناسبة أسمى آيات الشكرِ للقيادة، لما تقوم به من جهودٍ ومبادراتٍ كريمة لرعاية أسرِ الشهداء، وتوفير الحياة الكريمة لأبناء هؤلاء الأبطال، مؤكداً أن يوم الشهيدِ مناسبة وطنية تُرسخ قيّم الولاءِ للقيادةِ الرشيدة والانتماءِ للوطن، والحرص على الدفاع عن سيّادته والتضحية في سبيل مَجدِه وكرامته، داعياً بالرحمة والمغفرةِ لشهداء الوطن، مُجدداً الولاء للقيادة الرشيدة، وراجياً الله تعالى أنْ يحفظ دولة الإمارات ويديم على شعبها نِعم الأمن والخير والازدهار.

حضر مراسم إحياء ذكرى «يوم الشهيد» في «ديوان الرئاسة»، معالي زكي نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من أصحاب السعادة الوكلاء والوكلاء المساعدين، والمستشارين، ومُوظفي الديوان.


تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN30112023000110011019ID1107517878

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث