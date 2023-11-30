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الرئيس المصري يصل إلى البلاد للمشاركة في «COP28»

11/30/2023 3:00:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وصل فخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى البلاد اليوم لحضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، وكان في استقباله سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي .

وتستضيف دولة الإمارات ، أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر الجاري وحتى 12 ديسمبر المقبل.


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