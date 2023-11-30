رئيس البرازيل يصل إلى البلاد للمشاركة في COP28

(MENAFN
- Al-Bayan)
وصل فخامة لويس ايناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية إلى البلاد اليوم لحضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، وكان في استقباله سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي .
وتستضيف دولة الإمارات ، أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر الجاري وحتى 12 ديسمبر المقبل.
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