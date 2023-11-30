رئيس البرازيل يصل إلى البلاد للمشاركة في COP28



وصل فخامة لويس ايناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية إلى البلاد اليوم لحضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، وكان في استقباله سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي .



وتستضيف دولة الإمارات ، أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر الجاري وحتى 12 ديسمبر المقبل.



