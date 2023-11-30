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رئيس الوزراء الهندي يصل إلى البلاد للمشاركة في COP28

11/30/2023 3:00:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وصل دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند إلى البلاد اليوم لحضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، وكان في استقباله، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتستضيف دولة الإمارات ، أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر الجاري وحتى 12 ديسمبر المقبل.

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