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الشيخة فاطمة تستقبل حرم رئيس البرازيل

11/30/2023 3:00:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، اليوم، في دبي، السيدة الأولى روزانجيلا لولا دا سيلفا، حرم رئيس جمهورية البرازيل، التي تزور الدولة ضمن وفد بلادها إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي انطلقت فعالياته اليوم.

ورحبت سموها بضيفة البلاد، متمنيةً لها زيارة ناجحة وموفقة لوفد بلادها في مؤتمر (COP28).

وتناول اللقاء علاقات الصداقة بين البلدين وشعبيهما الصديقين وفرص تعزيز التعاون بين الهيئات المعنية بالمرأة والطفولة والتنمية الاجتماعية في كلا البلدين.

وأطلعت سموها السيدة الأولى روزانجيلا لولا دا سيلفا على الجوانب الاجتماعية والحضارية في دولة الإمارات والجهود المبذولة في تقديم أفضل المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تطوير المجتمع وتنميته على مختلف المستويات.

ونوهت سموها بأهمية توظيف مخرجات (COP28) بما يخدم التنمية والتطوير في جميع دول العالم ويحافظ على البيئة ويصون مواردها للأجيال المقبلة.

من جانبها، أشادت السيدة الأولى روزانجيلا لولا دا سيلفا بمستوى التطور والتقدم اللذين وصلت إليهما دولة الإمارات، مثمنةً دور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ودعمها للمرأة في الإمارات والمبادرات الإنسانية النوعية العديدة التي أطلقتها لدعم مجالات الصحة والتعليم في مختلف دول العالم.

وأعربت عن شكرها وتقديرها لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظيت بهما خلال زيارتها الدولة.

حضر اللقاء عدد من الشيخات والوفد المرافق للسيدة الأولى حرم رئيس البرازيل.

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