بعد بيان لحماس.. إسرائيل تتشكك بمقتل 3 رهائن في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعرب كبير المتحدثين العسكريين الإسرائيليين، الأميرال دانيال هاجاري، اليوم، عن شكوكه المستمرة إزاء بيان حركة حماس الذي أفاد بمقتل ثلاثة أفراد من أسرة إسرائيلية كانوا قد احتجزوا رهائن في غزة، وقال إن ذلك «لم يتسن التحقق منه بعد».
وقالت حماس، أمس، إن شيرا بيباس وابنيها الصغيرين كفير وأرييل قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية.
وبثت، اليوم، لقطات لياردين بيباس، زوج شيرا ووالد الصبيين، وهو يتوسل طالباً تسلُّم جثثهم.
ووصف هاجاري، في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون، اللقطات بأنها شكل «فظيع وقاسٍ» من أشكال الحرب النفسية التي يشنّها الفصيل الفلسطيني.
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