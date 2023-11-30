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بعد بيان لحماس.. إسرائيل تتشكك بمقتل 3 رهائن في غزة

11/30/2023 3:00:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعرب كبير المتحدثين العسكريين الإسرائيليين، الأميرال دانيال هاجاري، اليوم، عن شكوكه المستمرة إزاء بيان حركة حماس الذي أفاد بمقتل ثلاثة أفراد من أسرة إسرائيلية كانوا قد احتجزوا رهائن في غزة، وقال إن ذلك «لم يتسن التحقق منه بعد».

وقالت حماس، أمس، إن شيرا بيباس وابنيها الصغيرين كفير وأرييل قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية.

وبثت، اليوم، لقطات لياردين بيباس، زوج شيرا ووالد الصبيين، وهو يتوسل طالباً تسلُّم جثثهم.

ووصف هاجاري، في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون، اللقطات بأنها شكل «فظيع وقاسٍ» من أشكال الحرب النفسية التي يشنّها الفصيل الفلسطيني.

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