1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.7 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 535 مبايعة بقيمة 1.21 مليار درهم منها 168 مبايعة للأراضي بقيمة 354.83 مليون درهم و367 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 859.32 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 70 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 52 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى.

وتصدرت منطقة مدينة المطار المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 83 مبايعة بقيمة 110.03 ملايين درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 2 بتسجيلها 57 مبايعة بقيمة 44.64 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 15.97 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم بمنطقة نايف كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 19.05 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 51.26 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 114.42 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 44.5 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 271.06 مليون درهم منها 26 رهن أراض بقيمة 34.52 مليون درهم و139 رهن فلل وشقق بقيمة 236.55 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 21.82 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 20.76 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 50 هبة بقيمة 243.95 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 100 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 54.3 مليون درهم.



