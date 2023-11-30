«الإمارات دبي الوطني» يوثق إنجازات الإمارات احتفالاً باليوم الوطني

بمناسبة اليوم الوطني الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، كشف بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن أغنية «#صوت_الإمارات»، المقطوعة الموسيقية الغامرة والمصحوبة بفيديو مصور والتي تتغنى بمسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة وإنجازاتها، وقد تم إنتاج الأغنية بواسطة إحدى شركات الإنتاج الفني الإماراتية.

وتعكس كلمات الأغنية المستلهمة من الإرث الثقافي والفني الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة، السمات الأصيلة لدولتنا الحبيبة ومشاعر شعبها تجاه بلاده، حيث تجسد مشاعر الفخر والحب التي تسمو في الدولة. وتتواصل الأغنية لتأخذنا في رحلة شعرية عبر مسيرة تطور الدولة وطموحاتها وبهائها الدائم الذي يشكل هويتها.

أما الفيديو المصور، فينقل المشاهدين في رحلة عبر المناظر الطبيعية المدهشة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعلمها الشامخ وآفاقها الشاسعة مع إبراز مشاعر الفخر والسعادة التي تغمر شعبها.



كما يركز الفيديو على «دار الاتحاد»، حيث رُفع العلم لأول مرة كرمز للوحدة والافتخار بالتزامن مع الإعلان عن تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمتد الفيديو المصاحب لأغنية «صوت الإمارات» لينقلنا في رحلة بصرية وموسيقية تتغنى بالدولة وإنجازاتها واحتفائها بعيدها الوطني الـ52، من مشاهد الأطفال الصادحين بالنشيد الوطني في المدارس إلى تنوع طبيعتها الساحر. ويمكن لجميع عملاء شركة «دو» تفعيل أغنية «#صوت_الإمارات» كنغمة رنين عن طريق إرسال رسالة نصية «CT UnionDay» إلى الرقم 1560.

وجاءت احتفالات بنك الإمارات دبي الوطني بمناسبة العيد الوطني الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وشاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بحضور عدد من فريق الإدارة التنفيذية والإدارة العليا وموظفي المجموعة.



