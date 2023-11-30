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رئيس الدولة يلتقي الملك تشارلز الثالث على هامش مشاركته في «COP28»

11/30/2023 3:00:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية .. على هامش أعمال مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ " COP28 " الذي بدأ اليوم في دولة الإمارات.

ورحب سموه خلال اللقاء - الذي جرى في مدينة إكسبو دبي - بزيارة جلالة الملك تشارلز الثالث إلى دولة الإمارات ومشاركته في أعمال " COP28 " .. مثمناً الجهود التي يبذلها في دعم قضايا المناخ والبيئة وتكثيف الجهود لتعزيز العمل المناخي في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين البلدين خاصة في مجالات الاستدامة وحماية البيئة ودعم العمل المناخي.

وتطرق اللقاء إلى أهميته " COP28 " في الخروج بحلول تسهم في نقلة نوعية في العمل الجماعي الدولي من وإيجاد حلول فاعلة لمواجهة التغير المناخي بما يصب في مصلحة جميع دول العالم.

ويلقي جلالة الملك تشارلز الكلمة الافتتاحية في القمة العالمية للعمل المناخي التي تعقد غداً ضمن برنامج أعمال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف" COP28 ".


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