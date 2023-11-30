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محمد بن راشد يلتقي الملك تشارلز الثالث على هامش مؤتمر الأطراف (COP28)

11/30/2023 3:00:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم "الخميس" صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي تستضيفه دولة الإمارات حتى الثاني عشر من شهر ديسمبر 2023، في مدينة إكسبو دبي.


وأعرب سموه خلال اللقاء عن بالغ ترحيبه بزيارة جلالة الملك تشارلز الثالث إلى دولة الإمارات ومشاركته في أعمال مؤتمر الأطراف الذي بدأت أعماله اليوم ويشارك فيه 180 من رؤساء الدول والحكومات، حيث أكد سموه تقديره لإسهامات جلالته في مجال معالجة تأثيرات التغيرات المناخية، حيث تطرق النقاش إلى سبل تعزيز التعاون في دفع الجهود الدولية الرامية للحد من الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي وتشجيع الممارسات التي توازن بين متطلبات التنمية العالمية الحالية، وتخدم في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

ومن المُقرر أن يلقي جلالة الملك تشارلز الكلمة الافتتاحية في القمة العالمية للعمل المناخي التي تعقد غداً (الجمعة) ضمن برنامج أعمال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف"COP28 ".

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