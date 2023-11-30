رئيس الدولة يبحث علاقات التعاون مع عدد من رؤساء الوفود المشاركين في كوب 28

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عدداً من رؤساء الوفود المشاركين في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28) في مقر المؤتمر في مدينة إكسبو دبي.

وقد بحث سموه مع كل من .. صاحب الجلالة السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا وفخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان وفخامة إسحاق هرتسوغ رئيس دولة إسرائيل العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولهم وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك إقليمياً ودولياً.

كما استعرضت اللقاءات..القضايا والفعاليات والمبادرات المطروحة خلال مؤتمر (كوب28)، وأهمية المؤتمر في بناء موقف دولي جماعي فاعل لمواجهة خطر التغير المناخي وتداعياته وما يوفره من فرصة كبيرة للعالم لتعديل مسار العمل المناخي الدولي لمصلحة البشرية.

حضر اللقاءات.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي محمد حماد الشامسي أمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار.