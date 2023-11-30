أكسيوس: إسرائيل أبلغت بلينكن أن حربها على غزة ستطول

أكسيوس: إسرائيل أبلغت بلينكن أن حربها على غزة ستطول
التاريخ
11/30/2023 3:00:11 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مصادر أن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن العملية العسكرية في غزة قد تستغرق أكثر من بضعة أسابيع.
وشارك بلينكن اليوم الخميس في اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
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