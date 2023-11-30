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السفارة المصرية بنيوزيلندا تستقبل أبناء الجالية للتصويت بالانتخابات بعد قليل

11/30/2023 2:35:49 PM
(MENAFN- Youm7) تبدأ السفارة المصرية فى العاصمة النيوزيلندية ويلينجتون، بعد قليل، استقبال أبناء الجالية المصرية فى نيوزيلندا، فى أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، حيث تعد نيوزيلندا أول دولة تفتح فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين.



يأتى ذلك بسبب فرق التوقيت بين مصر ونيوزيلندا والمقدار بـ11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.



وكان القنصل كريم الحسن قنصل مصر فى نيوزيلندا، أكد أن السفارة المصرية فى ويلينجتون أنهت كافة الاستعدادات الخاصة لاستقبال أبناء الجالية المصرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.



وأضاف قنصل مصر فى نيوزيلندا، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن نيوزيلندا أول دولة يبدأ فيها التصويت، حيث يبدأ التصويت فى تمام العاشرة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، ويقدر عدد أبناء الجالية المصرية فى نيوزيلندا بحوالى 5000 ، لافتا إلى أن السفارة دعت أبناء الجالية المصرية عبر صفحة السفارة للمشاركة والنزول خلال أيام التصويت الثلاثة .



وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.



وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً
وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.



وتعد نيوزيلندا أول دولة تفتح فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.



وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج.



وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع
نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات
الدبلوماسية
المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددى لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة
والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصرى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسيما من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.












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