انتخابات الرئاسة 2024 .. سفارة مصر بنواكشوط جاهزة لاستقبال الناخبين

وقال خالد يوسف سفير مصر في موريتانيا ـــ في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، مساء اليوم الخميس إنه تم التنسيق بين السفارة ورموز وأبناء الجالية، كما تم التنسيق بين السفارة المصرية والسلطات الموريتانية لتسهيل حركة وانتقال أبناء الجالية المصرية للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح خالد يوسف أن السفارة المصرية في نواكشوط قد استكملت كافة الإجراءات والاستعدادات لاستقبال أبناء الجالية للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، مطالبًا بضرورة مشاركة جميع أبناء الجالية في هذه الانتخابات الهامة.

وأشار إلى أن السفارة المصرية نشرت العديد من وسائل التوعية والرد على كافة الاستفسارات فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية وسط أبناء الجالية سواء من خلال الفيديوهات أو المنشورات التعريفية للمشاركة في الانتخابات بمقر السفارة في نواكشوط من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 9 مساءً.

وكانت السفارة المصرية قد نشرت على موقعها الرسمي وكذلك عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، عدة فيديوهات ومنشورات تعريفية للرد على استفسارات أبناء الجالية المصرية في موريتانيا فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية وذلك لحثهم على المشاركة الإيجابية في هذه الانتخابات التي يوليها أبناء مصر في موريتانيا اهتماما ملحوظًا.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وبدأ

تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

وبحسب الهيئة ، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج ، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً .

واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات علمية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية ، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي ، ومن هم دون 18 عاماً ، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

وفي حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.