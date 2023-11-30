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مديرة مشروع Investmed فى تونس: مستقبل الأعمال فى الاقتصاد الأخضر والرقمنة

11/30/2023 2:35:47 PM
(MENAFN- Youm7) قالت جيهان بوطيبة ، مديرة مشروعinvestmed
والأمين العام لتحالف BUSINESSMED ،
إن تمويل مشروع بلغ 3.5 مليون يورو، لكنه واحد من بين مشروعات كثيرة
يمولها الاتحاد الأوروبي، لدعم تطوير ريادة الأعمال المستدامة ومبادرات الأعمال التجارية، من خلال تسهيل الوصول إلى أسواق جديدة وتوليد المزيد من الفرص الاقتصادية والوظائف للشباب والنساء.



وأضافت بوطيبة في كلمتها بالمؤتمر الختامي لمشروع investmed المنعقد في العاصمة التونسية ، أن المشروع اختار نحو 12 مبادرة للحصول على مساعدة مالية من أجل إطلاق وتنفيذ برنامج احتضان في دول الاورومتوسطي وهم مصر واليونان ولبنان واسبانيا وتونس وايطاليا، وتم دعم أعمال الشركات الناشئة والصغيرة ومتوسطة الحجم، لمساعدتهم على تعزيز شركاتهم الناشئة والحصول على بعض العروض التدريبية وحجم الزيارة وتبادل الخبرات.





جيهان بوطيبة




وأضافت بوطيبة أن المشروعات تلقت برنامج حضانة، من مختلف المستثمرين والجهات الفاعلة
من القطاع الخاص والحكومي والباحثين والجامعات، والشركات الناشئة من بلدان أخرى، وتلقي تدريب محدد في مجال حقوق الملكية الفكرية (IPR) للبلدان الثلاثة، بالاضافة الي المشاركة في أحداث متعددة مع الجهات الفاعلة والمستثمرين من جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط.



وأكدت بوطيبة ان معظم المشروعات المقدمة كانت مرتبطة بالاقتصاد الأخضر والأزرق، والحرف اليدوية واعادة التدوير، لارتباط ذلك بمواجهة التغيرات المناخية التي تؤثر علي المجتمعات الدولية بشكل مستمر، لذلك فالمستقبل الاقتصادي قائم علي ذلك .





جيهان بوطيبة




وعن التحديات التي تواجه المنظمة موخرا ، قالت بوطيبة إنه وبعد الانتهاء من أزمة كوفيد ١٩ ، وقعت الحرب الأوكرانية، تلاها اشتعال الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وكذلك مايحدث في سوريا ولبنان، وكل ذلك يؤدي إلي صعوبات اقتصادية واجتماعية وسياسية، مشيرة الي وجود مشكلات أخري متعلقة بجنوب البحر الأبيض المتوسط داخل شمال أوروبا، مع وجود اهتمام أقل من المفوضية الأوروبية بالمنظور الأوروبي المتوسطي، فمنذ 25 عاماً، تحديدا منذ عملية برشلونة، لم تحدث تغييرات كبيرة في المنطقة،ولكن ما
نحاول القيام به هو الإصرار على مواصلة هذه المهمة من أجل إيجاد أي حل بسيط.





المؤتمر الختامى لمشروع investmed




وأوضحت بوطيبة: نحن لسنا هنا لتغيير العالم، ولكن ما يمكننا القيام به هو مساعدة جيل الشباب والنساء، في تبادل المعرفة حول كيفية تنفيذ المشروع أو بناء القدرات، مشيرة الي إدارة بيزنيس ميد لأكثر من 15 مشروعا، لذلك حاولنا في كل مشروع مراعاة وضع جميع المؤشرات التي يمكن أن تساعد، وهي
الاهتمام بالشباب، المساواة بين الجنسين، المرأة، الدورة الشهرية، حقوق الإنسان.



ولفتت بوطيبة الى ان الهدف اليوم هو تأمين التمويل المناسب للشركات الحديثة والناشئة لدعمها وتطويرها، معلنة عن مشروع إنتيغرميد الذي سينطلق قريبا وسيكون استكمالا لمشروع investment وهو مشروع ممول بنحو اكثر من 200 مليون يورو لدول البحر المتوسط وهي الدول التي وقعت سابقا على المشروع وانضمت اليها حديثا الجزائر وتركيا الذين وقعوا الاتفاقية.














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