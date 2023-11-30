العاهل الأردنى يعقد اجتماعا طارئا فى عمان لبحث الاستجابة الإنسانية لأهالى غزة

العاهل الأردنى يعقد اجتماعا طارئا فى عمان لبحث الاستجابة الإنسانية لأهالى غزة
التاريخ
11/30/2023 2:35:47 PM
(MENAFN
- Youm7) عقد العاهل الاردنى الملك عبد الله الثانى اجتماعا طارئا في عمان لتنسيق الاستجابة الإنسانية بغزة بمشاركة قادة منظمات دولية ووكالات الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن المساعدات التى يتم إيصالها حاليا لا تغطى الاحتياجات الإغاثية على الأرض، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
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