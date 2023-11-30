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مصدر عسكرى أردنى: إنزال مساعدات إنسانية عاجلة للمستشفى الميدانى بغزة

11/30/2023 2:35:47 PM
(MENAFN- Youm7) أكد مصدر عسكرى مسئول في القوات المسلحة الأردنية، أنه تم إنزال مساعدات إنسانية وإغاثية وعلاجية عاجلة للمرة الثالثة بواسطة مظلات للمستشفى الميدانى الأردنى فى غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".








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