مصدر عسكرى أردنى: إنزال مساعدات إنسانية عاجلة للمستشفى الميدانى بغزة

مصدر عسكرى أردنى: إنزال مساعدات إنسانية عاجلة للمستشفى الميدانى بغزة
التاريخ
11/30/2023 2:35:47 PM
(MENAFN
- Youm7) أكد مصدر عسكرى مسئول في القوات المسلحة الأردنية، أنه تم إنزال مساعدات إنسانية وإغاثية وعلاجية عاجلة للمرة الثالثة بواسطة مظلات للمستشفى الميدانى الأردنى فى غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
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