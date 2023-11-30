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الشيخ محمد بن راشد يلتقى ملك بريطانيا على هامش القمة العالمية للعمل المناخي

11/30/2023 2:35:47 PM
(MENAFN- Youm7)





التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الخميس، الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.



وسيلقى الملك تشارلز كلمة غدا عقب كلمة الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات في افتتاح قمة الأعمال الخيرية ضمن فاعليات قمة المناخ في دبي التي تم افتتاحها الخميس، في مدينة إكسبو دبي، وتستمر حتى 12 ديسمبر المقبل، بمشاركة 180 من رؤساء الدول ورؤساء وممثلي الحكومات.

وأكد
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تقديره لإسهامات الملك تشارلز الثالث في مجال معالجة تأثيرات التغيرات المناخية، حيث تطرق النقاش إلى سبل تعزيز التعاون في دفع الجهود الدولية الرامية للحد من الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي وتشجيع الممارسات التي توازن بين متطلبات التنمية العالمية الحالية، وتخدم في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وأعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء عن بالغ ترحيبه بزيارة جلالة الملك تشارلز الثالث إلى دولة الإمارات ومشاركته في أعمال مؤتمر الأطراف، حيث يشارك في المؤتمر أكثر من 70000 شخص، بمن فيهم رؤساء دول ومسؤولون حكوميون وعدد من قادة القطاعات الصناعية الدولية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي والخبراء والشباب، والمجتمع المدني، والسكان الأصليين، والجهات الفاعلة غير الحكومية.

بحسب بنود اتفاق باريس للمناخ، يشهد مؤتمر الأطراف COP28 نتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المُحرز في تنفيذ أهداف الاتفاق وتسعى رئاسة المؤتمر إلى تقديم استجابة شاملة وحاسمة للحصيلة تساهم في إعادة العالم إلى المسار الصحيح للعمل المناخي.

فيما شارك في المقابلة عدد كبير من الوفد البريطاني المشارك في قمة المناخ بدبي ، وفي مقدمتهم وزير الخارجية البريطاني ، فيما سيحضر ريتشي سوناك رئيس الوزراء غدا ليلقي كلمه بلاده رسميا في القمة العالمية للعمل المناخي التي تستمر يومي الجمعة والسبت وتستأنف مرة أخرى يو 9 ديسمبر.





وكانت القمة التي تم افتتاحها اليوم شهدت بعد ساعات قليلة من الانطلاق مجموعة من الإنجازات التاريخية على مستوى العمل المناخي، مما دفع الدكتور سلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف (COP28)، إلى القول إن ما جرى في اليوم الأول من المؤتمر "إنجاز غير مسبوق".

وأعرب رئيس مؤتمر الأطراف عن تفاؤله بتحقيق المزيد من النتائج والحلول خلال جلسات مؤتمر الأطراف، الذي انطلق في مدينة إكسبو دبي اليوم الخميس، ويستمر حتى 12 ديسمبر، قائلاً: "تركيزنا سينصب على ترجمة الرؤى والتطلعات إلى أفعال عملية تصنع الفرق".





الشيخ محمد بن راشد والملك تشارلز ووفد بريطانيا



الشيخ محمد بن راشد يستقبل الملك تشارلز ووفد بريطانيا



الشيخ محمد بن راشد يصافح الوفد البريطاني بحضور الملك تشارلز















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