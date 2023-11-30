طائرة عسكرية أردنية تقوم بعملية إنزال مساعدات إغاثية للمستشفى الميداني بغزة

MENAFN - Youm7) قامت طائرة عسكرية أردنية بعملية إنزال مساعدات إغاثية وعلاجية للمستشفى الميداني بغزة.



وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إنه وبتوجيهات ملكية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، مساء اليوم/الخميس/، بإنزال مساعدات إغاثية وعلاجية عاجلة للمرة الثالثة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزة /76.



وأوضح المصدر -في بيان صحفي صدر عن القوات المسلحة الأردنية- أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة، لتعزيز وتطوير إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الجرحى والمصابين ضمن الظروف الصعبة التي يمرون بها.



وكانت القوات المسلحة الأردنية وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية قد سيرت جسراً جوياً بمعدل 14 طائرة وقافلة تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية وطبية، لتقديم العلاج والإسعافات للأهل في القطاع للتخفيف من معاناتهم.