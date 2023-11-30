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حى الدقى يجهز 18 مقرا انتخابيا استعدادا للانتخابات الرئاسية

11/30/2023 2:35:43 PM
(MENAFN- Youm7) رفعت محافظة الجيزة درجة الاستعداد القصوى بكل القطاعات استعدادًا للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها داخل البلاد أيام 10 و11 و 12 من شهر ديسمبر المقبل، وذلك بتجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، طبقًا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.



وفي هذا الإطار، عقد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، اجتماعًا بالقيادات الميدانية والإدارية والتنفيذية بالحي لبحث الاستعدادات الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية 2024؛ لتقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع.



شهد الاجتماع مناقشة الترتيبات النهائية لتجهيز المقرات الانتخابية بالحي وعددها 18 مقرًا، بالتنسيق مع الأمن والحماية المدنية، والإدارة التعليمية، والشباب والرياضة والصحة، وشركة الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.



ويكثف الحي جهوده للانتهاء من تجهيز المقرات الانتخابية وتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات من المظلات والمقاعد وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين.
















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