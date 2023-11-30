محاكاة للانتخابات الرئاسية بمدرسة فى إدارة الحوامدية التعليمية

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- Youm7) نفذت مدرسة التعليم الأساسي التابعة لإدارة الحوامدية التعليمية بمحافظة الجيزة بمشاركة طلاب وطلبة المدرسة، محاكاة لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وذلك لتفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب.
جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.
جسد الطلاب مشهدًا انتخابيًا، يضاهي واقع العملية الانتخابات بكل تفاصيلها، وذلك لتعليمهم مفهوم العملية الانتخابية وأهدافها وكيفية إدارتها وترسيخ وتعزيز انتماءهم وولاءهم للوطن وربطهم بالأحداث الجارية.
جديرٌ بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت أنه يتم تجهيز 8563 مدرسة تم تخصيصها كلجان انتخابية، كما شددت الوزارة على مديري المديريات بالتأكد من صيانة هذه المدارس وظهورها بالمظهر اللائق، والتشديد على ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين خلال الفترة الانتخابية أو فترة انعقاد الانتخابات.
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