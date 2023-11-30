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محاكاة للانتخابات الرئاسية بمدرسة فى إدارة الحوامدية التعليمية

11/30/2023 2:35:43 PM
(MENAFN- Youm7) نفذت مدرسة التعليم الأساسي التابعة لإدارة الحوامدية التعليمية بمحافظة الجيزة بمشاركة طلاب وطلبة المدرسة، محاكاة لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وذلك لتفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب.



جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.



جسد الطلاب مشهدًا انتخابيًا، يضاهي واقع العملية الانتخابات بكل تفاصيلها، وذلك لتعليمهم مفهوم العملية الانتخابية وأهدافها وكيفية إدارتها وترسيخ وتعزيز انتماءهم وولاءهم للوطن وربطهم بالأحداث الجارية.



جديرٌ بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت أنه يتم تجهيز 8563 مدرسة تم تخصيصها كلجان انتخابية، كما شددت الوزارة على مديري المديريات بالتأكد من صيانة هذه المدارس وظهورها بالمظهر اللائق، والتشديد على ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين خلال الفترة الانتخابية أو فترة انعقاد الانتخابات.


















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