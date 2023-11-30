هنرى كيسنجر.. دبلوماسى إلى النفس الأخير والتوازن مع الصين مهمته الأخيرة

MENAFN - Youm7) على الرغم من كونه قد تجاوز الـ100 عام، إلا أن مهام هنرى كيسنجر الدبلوماسية لم تنته حتى أيامه الأخيرة، وهو ما يبدو فى جولاته الخارجية، ولقاءات كيسنجر مع كبار المسؤولين الدوليين.

ففى يوليو الماضى، قام وزير الخارجية الأمريك الأبرز فى التاريخ الحديث بزيارة إلى الصين، والتي تمثل أحد أبرز خصوم الولايات المتحدة، حيث التقى وزير خارجيتها وانج يى، وكذلك الرئيس شى جين بينج.

والحديث عن الصين، ودور كيسنجر فى العلاقات الأمريكية معها، ليس مرتبطا بالزيارة الأخيرة، وإنما يعود إلى الوقت الذي كان فيه في منصبه كوزير للخارجية، حيث كان سببا رئيسيا فى الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون إلى بكين، لتقوم على أساسها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

والزيارة الأخيرة تحمل أهمية كبيرة في ظل توقيتها المتزامن مع الخلافات الكبيرة بين واشنطن وبكين، حول العديد من القضايا، والتي تتراوح بين التجارة، والاقتصاد، وحتى القضايا الدولية، وفي القلب منها الأزمة الأوكرانية، والتقارب بين الصين وروسيا.

وفاة كيسنجر ، في نظر قطاع كبير من الخبراء، يمثل سقوط ورقة التوت التي كان من شأنها العودة بالعلاقات الأمريكية الصينية إلى التوازن، بعد سنوات من التوتر، بينما يرى قطاع آخر أن جهوده ربما تثمر عن تحسن ملموس، حتى وإن كان نبأ وفاته اليوم صادما.

الصين، كانت حريصة على نعي الرجل، حيث قال سفير بكين لدى واشنطن، شيه فنج، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، "إنها خسارة فادحة لكل من بلدينا والعالم"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف شيه أن كيسنج "سيظل دائما حيا في قلوب الشعب الصيني باعتباره الصديق القديم الأكثر قيمة".