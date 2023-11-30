الحكومة الإسرائيلية: تم إطلاق سراح 102 من المحتجزين فى غزة

الحكومة الإسرائيلية: تم إطلاق سراح 102 من المحتجزين فى غزة
التاريخ
11/30/2023 2:35:39 PM
(MENAFN
- Youm7) أعلنت الحكومة الإسرائيلية انه
تم اطلاق سراح 102 من المحتجزين في غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
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