مصرع 4 مهاجرين غير شرعيين غرقًًا قبالة شواطئ جنوبي إسبانيا

MENAFN - Youm7) لقي أربعة مهاجرين غير شرعيين مصرعهم غرقًا في البحر قبالة شواطئ محافظة قادس جنوبي إسبانيا خلال محاولتهم الوصول إليه.



وقال المكتب الإعلامي للحكومة الإسبانية في المحافظة - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس إن سائقي القارب أجبروا 27 مهاجرا على القفز في المياه بالقرب من شاطئ كامبوسوتو حيث لقي الضحايا مصرعهم، فيما أُجبر ثمانية آخرون على القفز بالقرب من شاطئ آخر.



وأوضح، أن سائقي القارب انطلقوا مُسرعين، بينما لم تنجح الطائرات المُسيرة التي استخدمتها الشرطة في تحديد أماكن المهاجرين الذين كانوا قادمين من دول في شمال أفريقيا.



تجدر الإشارة إلى أن عشرات الآلاف من المهاجرين من دول جنوب الصحراء الكبرى يحاولون الوصول إلى إسبانيا كل عام في قوارب كبيرة مفتوحة تنطلق من شمال غرب إفريقيا، حيث يتجه معظمهم إلى جزر الكناري في المحيط الأطلسي، بينما يحاول آخرون عبور البحر الأبيض المتوسط إلى البر الرئيسي إسبانيا.