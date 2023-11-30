بابا الفاتيكان: آمل في (كوب 28) تقديم مداخلات لتحقيق الخير العام

MENAFN - Youm7) أعرب بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، اليوم الخميس، عن الأمل بأن يطرح المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28 )، مداخلات تحقق الخير العام.



وقال البابا -وفق حسابه الرسمي على منصة "إكس" تويتر سابقا -: "آمل ممن سيقدمون مداخلات في (كوب 28) أن يكونوا استراتيجيين قادرين على التفكير في الخير العام ومستقبل أبنائهم، بدلاً من المصالح المحددة لبلد ما أو شركة ما؛ فيظهروا هكذا نُبل السياسة لا عارها".

وفى سياق آخر، أعلن مؤتمر الأطراف "كوب 28"، المنعقد فى الإمارات العربية المتحدة تبنى قرار بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار لتعويض الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ، والموافقة على اتفاقية بشأن ترتيبات صندوق مواجهة الكوارث المناخي.

من جهتها أعلنت بريطانيا بأنها ستسهم بما يصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني في صندوق كوارث المناخ، كما أعلنت الولايات المتحدة بأنها ستسهم بمبلغ 17.5 مليون دولار في صندوق كوارث المناخ، أعلنت كل من ألمانيا والإمارات، بأنهما ستسهمان كل منهما بمبلغ 100 مليون دولار فى ترتيبات صندوق كوارث المناخ.كان سلطان الجابر رئيس مؤتمر الأطراف 28، قد ثمن ما قامت به مصر خلال دورة COP27، مؤكدا أن العالم وصل إلى مفترق طرق بشأن تغير المناخدعا "الجابر" خلال افتتاح الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف المنعقد في الامارات العربية المتحدة، إلى تسريع العمل بحلول 2030 بشأن مواجهة تغير المناخ، مضيفا:" يجب علينا الانتقال إلى مرحلة العمل بشأن المناخ".