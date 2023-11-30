البيت الأبيض: إسرائيل عازمة على مواصلة القتال عقب انتهاء الهدنة

البيت الأبيض: إسرائيل عازمة على مواصلة القتال عقب انتهاء الهدنة
التاريخ
11/30/2023 2:35:39 PM
(MENAFN
- Youm7) أعلن البيت الأبيض عزم إسرائيل على مواصلة القتال عقب انتهاء الهدنة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.
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