السنغال تهزم مصر 4 - 0 فى تصفيات أفريقيا للكرة النسائية

(MENAFN
- Youm7) حقق منتخب سيدات السنغال الفوز على
منتخب
مصر، برباعية دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الخميس، في ذهاب الدور الثاني والأخير من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.
وتقام مباراة العودة يوم 5 من شهر ديسمبر المقبل على ملعب استاد السلام بالقاهرة، والتي يحتاج فيها سيدات الفراعنة للفوز بخماسية لضمان التواجد في أمم إفريقيا المقبلة.
وضم تشكيل مصر للسيدات كلا من:
حراسة المرمى: مها الدمرداش، وخط الدفاع: ندا عماد، نورا خالد، امنية محمود، وفي خط الوسط: اسماء علي، مهيرة على، مايا إيهاب، وسامية ادم، والهجوم: ليلي شريف، سارة اسماعيل وسارة عصام".
ووصلت بعثة المنتخب للسنغال الاثنين الماضي ولحقت بالعثة اللاعبات المحترفات بالدوري السعودي، كما رفض المدير الفني محمد كمال خوض مران كامل خشية الارهاق للاعبات مساء الاثنين واكتفى بتدريب استشفائي وخاض الفريق تدريباته يومي الثلاثاء والأربعاء بشكل طبيعي.
وخاض المنتخب المران الكامل لأول مرة الثلاثاء بانضمام كل اللاعبات الـ22 مع البعثة، حيث اختبر محمد كمال المدير الفني الجاهزية البدنية للاعبات المحترفات، ثم وضع التشكيل الأقرب لخوض اللقاء.
ودخل منتخب مصر الأول للسيدات معسكرًا مغلقًا الجمعة، استعدادًا لمواجهة السنغال، في الدور الأخير من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، وتأهل منتخب السيدات للمرحلة الأخيرة من التصفيات بعد الفوز ذهابا وإيابا في الدور الماضي على منتخب جنوب السودان.
MENAFN30112023000132011024ID1107517762
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.