والد زيزو: الشباب السعودى خاطب الزمالك شفهياً لضم نجلى

MENAFN - Youm7) أكد مصطفى سيد والد أحمد سيد "زيزو" نجم فريق الزمالك،أن إدارة القلعة البيضاء تلقت عرضاً شفهياً للحصول على خدمات نجله في الانتقالات الشتوية المقبلة.

أوضح والد زيزو خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الشباب السعودى استطلع رأى مجلس إدارة نادى الزمالك للحصول على خدمات اللاعب مؤكداً أنه في حال موافقة المسئولين فإن نادى الشباب سيتقدم بعرض رسمي للإدارة.

وكشف والد زيزو

أن ابنه مُتمسك بالاستمرار داخل

القلعة البيضاء وتحت أمر النادى في أي وقت ويحترم

تعاقده معه ولن يرحل إلا بموافقة الزمالك صاحب الفضل عليه بعد الله سبحانه وتعالى فيما وصل إليه حالياً.

فى سياق متصل وضعت إدارة الشباب السعودي، أحمد

سيد زيزو

على رأس قائمة أولوياته لدعم الليث الأبيض خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت تقارير صحفية سعودية أن الجناح الدولي المصري أحمد سيد زيزو هدف رئيسي لإدارة نادي الشباب في الميركاتو الشتوي" ، وأكدت التقارير إن إنتقال زيزو سيساهم في حل الأزمة المالية للزمالك وتجاوز قرار منع التسجيل، فضَلا عن رغبة اللاعب في ارتداء شعار الشباب منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويرتبط أحمد سيد زيزو صاحب الـ 27 عامًا بعقد مع نادي الزمالك ينتهي في يونيو 2025.

