فاركو يتعادل مع المقاولون بهدف لمثله في دورى Nile

(MENAFN
- Youm7) تعادل فاركو مع نظيره المقاولون العرب بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من الدورى المصرى ( دورى nile).
افتتح التسجيل لفاركو أحمد شريف في الدقيقة 33 قبل أن يتعادل عماد ميهوب للمقاولون في الدقيقة 65.
بهذه النتيجة يحتل فاركو المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط جمعهم من 7 مباريات، حيث فاز فى مباراة وتعادل فى لقاءين وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه ستة أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف.
أما المقاولون العرب فيحتل المركز الثامن عشر والأخير بثلاث نقاط جمعهم من 7 مباريات حيث تعادل فى 3 مباريات وخسر 4 مباريات ولم يتذوق طعم الانتصارهذا الموسم وسجل المقاولون هذا الموسم، 9 أهداف واستقبلت شباكه 14 هدفاً.
وبدأ المقاولون
المباراة بالتشكيل التالى:
حراسة المرمى: عامر عامر
الدفاع: أحمد علاء - لؤي وائل –- فاروقا نور الدين - أمير عابد
الوسط: عبد الرحمن خالد – جوزيف أوشايا - أحمد الشيمي
الهجوم: أحمد فوزي - مامادو نياس – عمار حمدي
بينما جاء تشكيل فاركو كالتالى..
حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا
خط الدفاع: عبد الله بكري - بابا بكار - جيفرسون إنكادا - ياسين مرعي
خط الوسط: كينجسلي سوكاري - محمد فخري - وليد علي - أحمد فؤاد
خط الهجوم: سيف تيري - أحمد شريف
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