فاركو يتعادل مع المقاولون بهدف لمثله في دورى Nile

MENAFN - Youm7) تعادل فاركو مع نظيره المقاولون العرب بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من الدورى المصرى ( دورى nile).

افتتح التسجيل لفاركو أحمد شريف في الدقيقة 33 قبل أن يتعادل عماد ميهوب للمقاولون في الدقيقة 65.

بهذه النتيجة يحتل فاركو المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط جمعهم من 7 مباريات، حيث فاز فى مباراة وتعادل فى لقاءين وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه ستة أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف.

أما المقاولون العرب فيحتل المركز الثامن عشر والأخير بثلاث نقاط جمعهم من 7 مباريات حيث تعادل فى 3 مباريات وخسر 4 مباريات ولم يتذوق طعم الانتصارهذا الموسم وسجل المقاولون هذا الموسم، 9 أهداف واستقبلت شباكه 14 هدفاً.

وبدأ المقاولون

المباراة بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: أحمد علاء - لؤي وائل –- فاروقا نور الدين - أمير عابد

الوسط: عبد الرحمن خالد – جوزيف أوشايا - أحمد الشيمي

الهجوم: أحمد فوزي - مامادو نياس – عمار حمدي

بينما جاء تشكيل فاركو كالتالى..

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

خط الدفاع: عبد الله بكري - بابا بكار - جيفرسون إنكادا - ياسين مرعي

خط الوسط: كينجسلي سوكاري - محمد فخري - وليد علي - أحمد فؤاد

خط الهجوم: سيف تيري - أحمد شريف



