الطلائع يتعادل بهدف قاتل أمام الجونة فى دورى Nile ..فيديو

MENAFN - Youm7)فى الدقائق الاخيرة من عمر

وتمكن المجلاشى أرنو راندريانانتيناينا مهاجم فريق الجونة من تسجل االتقدم لفريقه بمرمى طلائع الجيش في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول عقب تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك الحارس محمد شعبان، حتى تمكن محمد فتح الله "كماتشو" مدافع فريق طلائع الجيش من إدراك هدف التعادل لفريقه بالدقيقة قبل الأخيرة من الوقت البدل الضائع للقاء وحصد نقطة.

وبهذة النتيجة يرتفع رصيد فريق طلائع الجيش للنقطة 11 محتلا المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز " دورى Nile " بينما ارتفع رصيد فريق الجونة

للنقطة العاشرة محتلا المركز الثامن.

وخاض فريق الجونة بقيادة علاء عبد العال بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى .. أحمد مسعود.

خط الدفاع .. أحمد عبد الرسول ، أحمد حسام ، أليو جاتا ، عبدالله هاشم.

خط الوسط .. محمد الدغيمى ، أيمن سعد " موكا " ، أشرف مجدى.

الهجوم .. أحمد بلحاج ،

أرنو راندريانانتيناينا ، جبريل شيكودي.

بينما جاء تشكيل فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى كالتالى :

حراسة المرمى .. محمد شعبان

خط الدفاع .. حسن مجدي ، خالد سطوحي ، محمد فتح الله ، أحمد متعب.

خط الوسط .. فريد شوقي ، علي حمدي ، إسلام محارب.

الهجوم .. يسري وحيد ، جودوين تشيكا ، كريم طارق.







