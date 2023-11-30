(MENAFN
- Youm7) حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 30/11/2023، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها،
الطلائع يتعادل بهدف قاتل أمام الجونة فى دورى Nile، وفاركو يتعادل مع المقاولون بهدف لمثله في دورى nile.
الطلائع يتعادل بهدف قاتل أمام الجونة فى دورى Nile ..فيديو
تمكن فريق طلائع الجيش من إحراز هدف التعادل أمام الجونة
فى الدقائق الاخيرة من عمر
المباراة التي جمعتهما مساء اليوم.
فاركو يتعادل مع المقاولون بهدف لمثله في دورى nile
تعادل فاركو مع نظيره المقاولون العرب بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من الدورى المصرى ( دورى
nile).
السنغال تهزم مصر 4 - 0 فى تصفيات أفريقيا للكرة النسائية
حقق منتخب سيدات السنغال الفوز على
منتخب
مصر، برباعية دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الخميس، في ذهاب الدور الثاني والأخير من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.
بعثة الأهلى تصل تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز فى دوري أبطال أفريقيا
وصلت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي منذ قليل إلى تنزانيا استعدادًا لخوض مباراة يانج أفريكانز التي تجمع الفريقين مساء السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات
الزمالك يبدأ صرف رواتب الموظفين والعمال.. صور
بدأت خزينة نادي الزمالك في صرف رواتب الموظفين والعمال بالقلعة البيضاء، اليوم، الخميس.
إصابة صبرى رحيل بكسر في الترقوة ويغيب عن الجونة لمدة شهرين
أعلن نادي الجونة ، عن إصابة صبرى رحيل لاعب الفريق بكسر في عظام الترقوة أثناء التدريبات قبل مباراة طلائع الجيش في مسابقة الدوري الممتاز ، وسيغيب لمدة شهرين للعلاج .
اعتماد ترشيح هدايا ملاك لخوض انتخابات لجنة اللاعبين بالأولمبية الدولية
وافقت اللجنة الأولمبية الدولية عن قبول ترشيح البطلة الأولمبية في التايكوندو هدايا ملاك لخوض انتخابات لجنة اللاعبين الدوليين المقرر إقامتها خلال دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
لاعب ميدياما الغانى خارج حسابات الزمالك في يناير
خرج الغانى جوناثان سوا، لاعب فريق ميدياما الغانى من حسابات نادى الزمالك في الانتقالات الشتوية المقبلة.
لجنة الحكام برئاسة بيريرا تجري استبيانا لوضع خطة التطوير
أجرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، استبيان من أجل وضع خطة لتطوير التحكيم خلال الفترة من 2024 إلى 2026.
كريم عبد الجواد ينسحب من دور الـ 16 ببطولة هونج كونج للاسكواش بسبب الإصابة
اضطر البطل المصرى كريم عبد الجواد، إلى الانسحاب من دور الـ 16 ببطولة هونج كونج للاسكواش، التى تستضيفها هونج كونج خلال الفترة بين 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر المقبل.
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