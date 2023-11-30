MENAFN - Youm7) حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 30/11/2023، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها،الطلائع يتعادل بهدف قاتل أمام الجونة فى دورى Nile، وفاركو يتعادل مع المقاولون بهدف لمثله في دورى nile.





الطلائع يتعادل بهدف قاتل أمام الجونة فى دورى Nile ..فيديو

تمكن فريق طلائع الجيش من إحراز هدف التعادل أمام الجونةفى الدقائق الاخيرة من عمرالمباراة التي جمعتهما مساء اليوم.

فاركو يتعادل مع المقاولون بهدف لمثله في دورى nile

تعادل فاركو مع نظيره المقاولون العرب بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من الدورى المصرى ( دورى

nile).

السنغال تهزم مصر 4 - 0 فى تصفيات أفريقيا للكرة النسائية

حقق منتخب سيدات السنغال الفوز على

منتخب

مصر، برباعية دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الخميس، في ذهاب الدور الثاني والأخير من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

بعثة الأهلى تصل تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز فى دوري أبطال أفريقيا

وصلت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي منذ قليل إلى تنزانيا استعدادًا لخوض مباراة يانج أفريكانز التي تجمع الفريقين مساء السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات





الزمالك يبدأ صرف رواتب الموظفين والعمال.. صور

بدأت خزينة نادي الزمالك في صرف رواتب الموظفين والعمال بالقلعة البيضاء، اليوم، الخميس.





إصابة صبرى رحيل بكسر في الترقوة ويغيب عن الجونة لمدة شهرين

أعلن نادي الجونة ، عن إصابة صبرى رحيل لاعب الفريق بكسر في عظام الترقوة أثناء التدريبات قبل مباراة طلائع الجيش في مسابقة الدوري الممتاز ، وسيغيب لمدة شهرين للعلاج .





اعتماد ترشيح هدايا ملاك لخوض انتخابات لجنة اللاعبين بالأولمبية الدولية

وافقت اللجنة الأولمبية الدولية عن قبول ترشيح البطلة الأولمبية في التايكوندو هدايا ملاك لخوض انتخابات لجنة اللاعبين الدوليين المقرر إقامتها خلال دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.





لاعب ميدياما الغانى خارج حسابات الزمالك في يناير

خرج الغانى جوناثان سوا، لاعب فريق ميدياما الغانى من حسابات نادى الزمالك في الانتقالات الشتوية المقبلة.





لجنة الحكام برئاسة بيريرا تجري استبيانا لوضع خطة التطوير

أجرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، استبيان من أجل وضع خطة لتطوير التحكيم خلال الفترة من 2024 إلى 2026.





كريم عبد الجواد ينسحب من دور الـ 16 ببطولة هونج كونج للاسكواش بسبب الإصابة

اضطر البطل المصرى كريم عبد الجواد، إلى الانسحاب من دور الـ 16 ببطولة هونج كونج للاسكواش، التى تستضيفها هونج كونج خلال الفترة بين 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر المقبل.



