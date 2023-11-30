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الجامعة العربية تدعو إلى توحيد الجهود للقضاء على (الإيدز)

11/30/2023 2:35:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 30 - 11 (كونا) -- دعت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة إلى توحيد الجهود من أجل إنهاء وباء متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).
جاء ذلك في بيان لقطاع الشؤون الاجتماعية –إدارة الصحة والمساعدات الانسانية- بالجامعة العربية اليوم الخميس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة (الإيدز) في الأول من ديسمبر من كل عام.
وطالبت أبو غزالة بضرورة حصول المصابين بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب على العلاج المناسب وإزالة الوصم والتمييز عن المتعايشين معه في إطار الجهود الرامية من أجل إنهاء (الإيدز) بحلول عام 2030 تحقيقا للهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت اهتمام الجامعة العربية بتعزيز التعاون والتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للسكان للدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالايدز والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ومديري البرامج الوطنية لمكافحة الإيدز لدى وزارات الصحة بالدول العربية الأعضاء.
وحثت على أهمية العمل لتحديث الاستراتيجية العربية لمكافحة الإيدز (2014 - 2020) التي اعتمدها مجلس وزراء الصحة العرب عام 2014 لخفض معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري والقضاء على الإصابات الجديدة به بين الأطفال وخفض نسبة وفيات الأمهات المرتبطة ب(الإيدز).
وشددت على ضرورة توفير العلاج للأشخاص المتعايشين مع الفيروس والسعي للقضاء على الوصمة والتمييز ضد المتعايشين معه وتوفير خدمات الوقاية والعلاج والدعم والرعاية للسكان المتنقلين بالتركيز على النازحين واللاجئين والعمال المهاجرين.
واشارت أبو غزالة إلى الدعم والتضامن العالمي الكامل من أجل إنهاء الاصابة بفيروس (الإيدز) بحلول عام 2030 والاستمرار في تخصيص الموارد اللازمة لهذه الجهود للقضاء على الفيروس والحد من الاصابة به.
ودعت إلى تكثيف العمل للتوعية عن طريق الوسائل والمواد الإعلامية مع التركيز على الفئات الأكثر تعرضا لمخاطر الإصابة بعدوى الإيدز والعمل على حماية الأجيال الناشئة من الإصابة بالعدوى.
ويأتي الاحتفال باليوم العالمي ل(الإيدز) في الأول من ديسمبر من كل عام تضامنا ودعما للمصابين والمتعايشين مع فيروس نقص المناعة المكتسبة. (النهاية)

م ف م / ن س ع




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