الجامعة العربية تدعو إلى توحيد الجهود للقضاء على (الإيدز)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 30 - 11 (كونا) -- دعت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة إلى توحيد الجهود من أجل إنهاء وباء متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).
جاء ذلك في بيان لقطاع الشؤون الاجتماعية –إدارة الصحة والمساعدات الانسانية- بالجامعة العربية اليوم الخميس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة (الإيدز) في الأول من ديسمبر من كل عام.
وطالبت أبو غزالة بضرورة حصول المصابين بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب على العلاج المناسب وإزالة الوصم والتمييز عن المتعايشين معه في إطار الجهود الرامية من أجل إنهاء (الإيدز) بحلول عام 2030 تحقيقا للهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت اهتمام الجامعة العربية بتعزيز التعاون والتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للسكان للدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالايدز والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ومديري البرامج الوطنية لمكافحة الإيدز لدى وزارات الصحة بالدول العربية الأعضاء.
وحثت على أهمية العمل لتحديث الاستراتيجية العربية لمكافحة الإيدز (2014 - 2020) التي اعتمدها مجلس وزراء الصحة العرب عام 2014 لخفض معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري والقضاء على الإصابات الجديدة به بين الأطفال وخفض نسبة وفيات الأمهات المرتبطة ب(الإيدز).
وشددت على ضرورة توفير العلاج للأشخاص المتعايشين مع الفيروس والسعي للقضاء على الوصمة والتمييز ضد المتعايشين معه وتوفير خدمات الوقاية والعلاج والدعم والرعاية للسكان المتنقلين بالتركيز على النازحين واللاجئين والعمال المهاجرين.
واشارت أبو غزالة إلى الدعم والتضامن العالمي الكامل من أجل إنهاء الاصابة بفيروس (الإيدز) بحلول عام 2030 والاستمرار في تخصيص الموارد اللازمة لهذه الجهود للقضاء على الفيروس والحد من الاصابة به.
ودعت إلى تكثيف العمل للتوعية عن طريق الوسائل والمواد الإعلامية مع التركيز على الفئات الأكثر تعرضا لمخاطر الإصابة بعدوى الإيدز والعمل على حماية الأجيال الناشئة من الإصابة بالعدوى.
ويأتي الاحتفال باليوم العالمي ل(الإيدز) في الأول من ديسمبر من كل عام تضامنا ودعما للمصابين والمتعايشين مع فيروس نقص المناعة المكتسبة. (النهاية)
م ف م / ن س ع
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