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رئيس (كوب 28) يدعو لاستجابة عالمية للحفاظ على درجة حرارة الأرض وتفادي تجاوزها مستوى 5ر1 مئوية

11/30/2023 2:35:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) دبي - 30 - 11 (كونا) -- دعا رئيس مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) الدكتور سلطان الجابر إلى استجابة عالمية بالتركيز على الهدف الأساسي للمؤتمر الذي انطلق اليوم الخميس والمتمثل في "الحفاظ على إمكانية تفادى تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 5ر1 درجة مئوية".
جاء ذلك في كلمة ألقاها الجابر الذي يشغل منصب وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات لدى انطلاق المؤتمر والمراسم الرسمية لتسلمه رئاسته من وزير الخارجية المصري رئيس الدورة السابقة (كوب 27) سامح شكري.
وقال إن الحقائق العلمية أظهرت مدى الحاجة إلى تحرك عاجل لإيجاد مسار جديد يحتوي الجميع ويخلو من الحواجز والمعوقات السابقة موضحا أن السبيل لذلك يبدأ بتقديم استجابة فعالة وملموسة لنتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس المعني بتغير المناخ بما من شأنه تسريع العمل على تحقيق مستهدفات عام 2030.
وجدد التأكيد على ضرورة معالجة النقص العالمي في تمويل (التكيف) داعيا الأطراف إلى الوفاء بتعهدات بتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله ووضع حماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسبل العيش في صميم خططها الوطنية.
ولفت إلى أن (كوب 28) سيكون أول مؤتمر أطراف يستضيف اجتماعا وزاريا بشأن الصحة والمناخ مؤكدا تعهده بإدارة منظومة عمل تطبق مبادئ الشفافية وتضمن احتواء الجميع وتشجع على إجراء مناقشات حرة ومنفتحة بين كافة الأطراف.
وأوضح أن رئاسة (كوب 28) اتخذت قرارا جريئا بالتواصل بشكل استباقي مع شركات النفط والغاز وأجرت معها نقاشات مكثفة وتعهد الكثير منها لأول مرة بالحد من انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030 كما تعهد العديد من شركات النفط والغاز الوطنية في أنحاء العالم بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 لأول مرة.
ولفت الجابر إلى حرص رئاسة (كوب 28) على دعم مساعي توفير مزيد من التمويل لضمان عدم اضطرار دول الجنوب العالمي إلى الاختيار بين التنمية والعمل المناخي مشيرا إلى أهمية الحد من انبعاثات منظومة الطاقة الحالية.
وتابع أن "القيادة الإماراتية رسخت الذهنية التي يحتاج إليها العالم في (كوب 28) لرفع سقف الطموح والتمسك بمبادئ التعاون والتفاؤل والشراكة الحقيقية والعزم والالتزام " معربا عن قناعته بأن الموثوقية والشراكات البناءة والنظرة الواقعية العملية هي القيم الأساسية التي يجب أن تحدد مسار عمل المؤتمر.
من جانبه قال وزير الخارجية المصري رئيس الدورة السابقة (كوب 27) سامح شكري في كلمة مماثلة إننا "أخذنا خطوات إلى الأمام في مؤتمر شرم الشيخ ونتطلع إلى دورة مميزة في (كوب 28)" معربا عن اعتزازه بتسليم رئاسة المؤتمر للإمارات وقدرتها على تحقيق أهداف هذا الحدث العالمي.
وأضاف شكري أن هناك تركيزا كبيرا على تحقيق الالتزامات المتعلقة بالتغير المناخي مشيرا إلى أهمية الاستماع إلى جميع الأصوات من المجتمعات المتأثرة بالتغير المناخي.
وقد تبنى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) قرار تنفيذ إنشاء صندوق الخسائر والأضرار المناخية للتعويض على الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ في خطوة إيجابية في اتجاه تخفيف التوترات المتعلقة بالتمويل بين دول الشمال والجنوب.
يذكر أن فعاليات (كوب 28) تستمر حتى 12 من شهر ديسمبر المقبل بمشاركة أكثر من 70 ألف مشارك من 198 دولة.(النهاية)

س خ م / م ص ع


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