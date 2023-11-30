السعودية تعلن تمديد الخفض التطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يوميا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 30 - 11 (كونا) -- أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس تمديد خفضها التطوعي للإنتاج البالغ مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الأول من 2024.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة إنه سيتم تمديد الخفض التطوعي للانتاج الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023 حتى نهاية الربع الأول من عام 2024 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق (أوبك بلس).
وأفاد بأنه بهذا التمديد سيكون إنتاج المملكة ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا حتى نهاية شهر مارس 2024 دعما لاستقرار السوق على أن تتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه تدريجيا وفقا لظروف السوق.
وبين المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميا الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل 2023 والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر 2024.
وأكد أن هذا الخفض التطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول (أوبك بلس) بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها. (النهاية)
خ ن ش / م ص ع
MENAFN30112023000071011013ID1107517754
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