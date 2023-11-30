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السعودية تعلن تمديد الخفض التطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يوميا

11/30/2023 2:35:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 30 - 11 (كونا) -- أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس تمديد خفضها التطوعي للإنتاج البالغ مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الأول من 2024.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة إنه سيتم تمديد الخفض التطوعي للانتاج الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023 حتى نهاية الربع الأول من عام 2024 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق (أوبك بلس).
وأفاد بأنه بهذا التمديد سيكون إنتاج المملكة ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا حتى نهاية شهر مارس 2024 دعما لاستقرار السوق على أن تتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه تدريجيا وفقا لظروف السوق.
وبين المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميا الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل 2023 والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر 2024.
وأكد أن هذا الخفض التطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول (أوبك بلس) بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها. (النهاية)

خ ن ش / م ص ع



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