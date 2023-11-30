إيطاليا ترسل سفينة عسكرية مجهزة بمستشفى إلى ميناء العريش المصري لعلاج أطفال غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 30 - 11 (كونا) -- أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم الخميس إرسال سفينة عسكرية مجهزة بمستشفى إلى ميناء العريش المصري وذلك للمساهمة في علاج الأطفال المصابين جراء عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال قصر كيجي (مقر رئاسة الوزراء) في بيان صحفي إن السفينة (فولكانو) التابعة للقوات البحرية الإيطالية مخصصة لعلاج القاصرين الجرحى في غزة وينتظر أن ترسو في ميناء العريش المصري بحلول يوم الأحد المقبل.
وأوضح أن اختصاصيين من أطباء الأطفال من بلدان أخرى ومن منظمات طوعية سيتعاونون في تقديم العلاج على متن السفينة مشيرا إلى العمل على "دراسة إنشاء مستشفى ميداني إيطالي في غزة بالتعاون مع دولة الإمارات".
وذكر أن فريقا من أطباء الأطفال من مستشفيين في روما رافق رئيسة الوزراء جورجا ميلوني على متن الطائرة التي أقلتها اليوم إلى دبي للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) وذلك في إطار اتفاق على إيفاد أطباء أطفال إيطاليين لمساعدة زملائهم الإماراتيين في علاج العديد من الفلسطينيين القاصرين الذين تم نقلهم إلى الإمارات في الأيام الأخيرة.
ونوه البيان بأن روما قد نشطت منذ اليوم الأول لما تشهده الأراضي الفلسطينية في إرسال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في قطاع غزة إذ تم إرسال طائرتين محملتين بالمواد الإنسانية انطلقتا من قاعدة الأمم المتحدة اللوجستية بمدينة (برينديزي) جنوبي إيطاليا لافتا إلى أن "التعاون مع مصر كان أساسيا لنجاح العمليات الإنسانية". (النهاية)
م ن / م ص ع
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