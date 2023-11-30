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إيطاليا ترسل سفينة عسكرية مجهزة بمستشفى إلى ميناء العريش المصري لعلاج أطفال غزة

11/30/2023 2:35:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 30 - 11 (كونا) -- أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم الخميس إرسال سفينة عسكرية مجهزة بمستشفى إلى ميناء العريش المصري وذلك للمساهمة في علاج الأطفال المصابين جراء عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال قصر كيجي (مقر رئاسة الوزراء) في بيان صحفي إن السفينة (فولكانو) التابعة للقوات البحرية الإيطالية مخصصة لعلاج القاصرين الجرحى في غزة وينتظر أن ترسو في ميناء العريش المصري بحلول يوم الأحد المقبل.
وأوضح أن اختصاصيين من أطباء الأطفال من بلدان أخرى ومن منظمات طوعية سيتعاونون في تقديم العلاج على متن السفينة مشيرا إلى العمل على "دراسة إنشاء مستشفى ميداني إيطالي في غزة بالتعاون مع دولة الإمارات".
وذكر أن فريقا من أطباء الأطفال من مستشفيين في روما رافق رئيسة الوزراء جورجا ميلوني على متن الطائرة التي أقلتها اليوم إلى دبي للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) وذلك في إطار اتفاق على إيفاد أطباء أطفال إيطاليين لمساعدة زملائهم الإماراتيين في علاج العديد من الفلسطينيين القاصرين الذين تم نقلهم إلى الإمارات في الأيام الأخيرة.
ونوه البيان بأن روما قد نشطت منذ اليوم الأول لما تشهده الأراضي الفلسطينية في إرسال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في قطاع غزة إذ تم إرسال طائرتين محملتين بالمواد الإنسانية انطلقتا من قاعدة الأمم المتحدة اللوجستية بمدينة (برينديزي) جنوبي إيطاليا لافتا إلى أن "التعاون مع مصر كان أساسيا لنجاح العمليات الإنسانية". (النهاية)

م ن / م ص ع



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