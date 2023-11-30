-->

Friday, 01 December 2023 07:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العاهل الأردني: المساعدات الإنسانية الحالية إلى قطاع غزة لا تغطي الاحتياجات على الأرض

11/30/2023 2:35:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 30 - 11 (كونا) -- قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن المساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها حاليا إلى غزة "لا تغطي الاحتياجات الإغاثية على الأرض" مؤكدا ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف الدولية المعنية لحصر التحديات في القطاع.
وقال الديوان الملكي الأردني في بيان اليوم الخميس إن اجتماعا دوليا طارئا عقد في العاصمة عمان لتنسيق الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة بمشاركة قادة منظمات دولية ووكالات الأمم المتحدة وممثلي دول عربية وأجنبية.
ووفق البيان فقد أكد العاهل الأردني خلال الاجتماع ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف الدولية المعنية لردم الفجوات وتجنب ازدواجية الجهود وحصر التحديات في قطاع غزة من أجل العمل بشكل تشاركي لتوفير المساعدات المطلوبة وإيصالها ضمن آليات مستدامة تعزز الجهود الحالية.
ونقل البيان عن المشاركين في الاجتماع الذي عقد ضمن مبادرة (اجتماعات العقبة) ضرورة ضغط المجتمع الدولي باتجاه توفير الشروط المناسبة لضمان إيصال المساعدات بسرعة ومن دون انقطاع.
وبحث المشاركون الوضع الإنساني الحالي في غزة وضرورة احترام القانون الدولي وأهمية توفير الاحتياجات الأساسية كالغذاء والمياه والأدوية والمسكن والطاقة.
وحدد المشاركون أولويات المساعدات والاحتياجات الطارئة على الأرض في القطاع بما في ذلك العمليات اللوجستية المطلوبة لإيصال المساعدات وآليات توزيعها وتسخير الموارد بسرعة وبكفاءة.
وعقد الاجتماع بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من أكثر من 30 منظمة إنسانية أممية ودولية وضم ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وضم الاجتماع أيضا منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) ومنظمة الصحة العالمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة لخدمة المشروعات واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالإضافة إلى ممثلين عن أكثر من 30 دولة عربية وأجنبية. (النهاية)

ع م ن / م ص ع


MENAFN30112023000071011013ID1107517752

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث