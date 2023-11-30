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انطلاق بطولة الكويت التنشيطية لعمومي المبارزة بمشاركة 167 لاعبا يمثلون 11 ناديا

11/30/2023 2:35:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 11 (كونا) -- انطلقت اليوم الخميس بطولة الكويت العامة التنشيطية لعمومي المبارزة بمشاركة 167 لاعبا يمثلون 11 ناديا يتنافسون في سلاح (فلوريه) و(سابر) و(ايبيه) وتختتم منافساتها بعد غد السبت.
وشهد اليوم الأول من البطولة المقامة على صالة الاتحاد المحلي للعبة فوز لاعب نادي اليرموك علي عباس بالميدالية الذهبية في منافسات سلاح (فلوريه) تلاه لاعب نادي الشباب أحمد نصار الذي نال الميدالية الفضية ثم لاعب نادي السالمية يعقوب الشطي صاحب الميدالية البرونزية ولاعب نادي اليرموك محمد الرباب بالميدالية نفسها كونه شغل المركز الثالث مكرر.
وقال رئيس الاتحاد الكويتي للمبارزة عبدالكريم الشملان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه البطولة التنشيطية تعد أول بطولة في الموسم ( 2023-2024) وتشهد مشاركة 43 لاعبا في منافسات (فلوريه) و91 في منافسات (ايبيه) المقررة غدا و33 في منافسات (سابر) في اليوم الأخير.
وأضاف الشملان أن (الاتحاد) يأمل من خلال البطولة المحلية في رفع مستوى اللاعبين وتحسين مهاراتهم استعدادا للاستحقاقات المقبلة. (النهاية)

م ي م / م ص ع



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