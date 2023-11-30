انطلاق بطولة الكويت التنشيطية لعمومي المبارزة بمشاركة 167 لاعبا يمثلون 11 ناديا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 11 (كونا) -- انطلقت اليوم الخميس بطولة الكويت العامة التنشيطية لعمومي المبارزة بمشاركة 167 لاعبا يمثلون 11 ناديا يتنافسون في سلاح (فلوريه) و(سابر) و(ايبيه) وتختتم منافساتها بعد غد السبت.
وشهد اليوم الأول من البطولة المقامة على صالة الاتحاد المحلي للعبة فوز لاعب نادي اليرموك علي عباس بالميدالية الذهبية في منافسات سلاح (فلوريه) تلاه لاعب نادي الشباب أحمد نصار الذي نال الميدالية الفضية ثم لاعب نادي السالمية يعقوب الشطي صاحب الميدالية البرونزية ولاعب نادي اليرموك محمد الرباب بالميدالية نفسها كونه شغل المركز الثالث مكرر.
وقال رئيس الاتحاد الكويتي للمبارزة عبدالكريم الشملان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه البطولة التنشيطية تعد أول بطولة في الموسم ( 2023-2024) وتشهد مشاركة 43 لاعبا في منافسات (فلوريه) و91 في منافسات (ايبيه) المقررة غدا و33 في منافسات (سابر) في اليوم الأخير.
وأضاف الشملان أن (الاتحاد) يأمل من خلال البطولة المحلية في رفع مستوى اللاعبين وتحسين مهاراتهم استعدادا للاستحقاقات المقبلة. (النهاية)
م ي م / م ص ع
MENAFN30112023000071011013ID1107517750
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.