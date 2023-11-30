الإمارات تعلن خفض انتاج النفط 163 ألف برميل يوميا خلال الربع الأول 2024

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) أبو ظبي - 30 - 11 -- (كونا) -- أعلنت الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس أنها ستخفض إنتاجها من النفط بمقدار 163 ألف برميل يوميا اعتبارا من 1 يناير 2024 حتى نهاية مارس من العام ذاته بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك بلس".
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن إنتاج الإمارات من النفط سيصبح 913ر2 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس 2024.
وأضافت أنه "بعد ذلك دعما لاستقرار السوق ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجيا حسب أوضاع السوق".
وأشارت الوكالة إلى أن هذا الخفض الطوعي يأتي إضافة إلى الخفض الطوعي البالغ 144 ألف برميل يوميا الذي سبق أن أعلنت عنه الامارات في أبريل 2023 والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر 2024.
وأوضحت أن هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها. (النهاية)
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