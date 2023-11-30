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الإمارات تعلن خفض انتاج النفط 163 ألف برميل يوميا خلال الربع الأول 2024

11/30/2023 2:35:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبو ظبي - 30 - 11 -- (كونا) -- أعلنت الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس أنها ستخفض إنتاجها من النفط بمقدار 163 ألف برميل يوميا اعتبارا من 1 يناير 2024 حتى نهاية مارس من العام ذاته بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك بلس".
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن إنتاج الإمارات من النفط سيصبح 913ر2 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس 2024.
وأضافت أنه "بعد ذلك دعما لاستقرار السوق ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجيا حسب أوضاع السوق".
وأشارت الوكالة إلى أن هذا الخفض الطوعي يأتي إضافة إلى الخفض الطوعي البالغ 144 ألف برميل يوميا الذي سبق أن أعلنت عنه الامارات في أبريل 2023 والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر 2024.
وأوضحت أن هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها. (النهاية)

س خ م / ه س ص



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